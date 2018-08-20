出口信保添翼中非合作（锐财经）

金秋九月，中非合作论坛北京峰会即将召开，中国和非洲各国将在本次峰会上共同绘制中非合作新蓝图。记者日前从中国出口信用保险公司（以下简称“中国信保”）了解到，截至2018年7月底，中国信保累计承保中国企业对非洲业务2333.7亿美元，覆盖铁路、公路、电力、矿产、电信、石油、农业和机械设备等几十个行业，其中支持对非贸易1339.5亿美元，累计支付赔款达22.3亿美元。

支持非洲工业发展

作为政策性金融机构，中国信保通过出口信用保险积极支持中国工业企业投入到非洲工业化建设之中。

马拉维是非洲的一个内陆国，轻工业尤其是纺织业发展落后，发展纺织行业成为该国非常迫切的需求。天津天纺投资控股有限公司在了解到当地纺织行业的空白后，决定在当地建立纺织产业链，拓展非洲市场。然而，资金短缺成为企业亟待解决的问题。中国信保在了解到企业的需求后，建议客户采用出口买方信贷融资模式。最终，企业获得了投资所需的资金，一条完整的纺织业产业链在当地建立起来。

广东省一家民营企业希望投资乌干达的矿产项目，资金缺口大约为15亿元，企业尝试了银行的内保外贷等多种形式，都因为海外风险不可控而无法获得银行融资。中国信保通过出口买方信贷保险，承保了该项目银行贷款的政治风险和商业风险，大幅降低了银行在该项目贷款方面所面临的风险，成功推动了项目融资的落实。项目的成功落地，解决了乌干达矿产品长期依赖进口、价格过高的难题，更为当地重工业体系带去了中国技术与中国标准。

对外经贸大学保险学院副院长谢远涛教授指出，中国企业在海外投资特别是在发展中国家投资时，面临的一个重要问题就是如何防范风险以确保投资的安全，这也是银行在为海外项目融资时所重点考虑的问题。为海外投资的企业提供出口信用保险，可以帮助企业规避各类风险，从而解决了企业海外融资难的问题，支持中国企业更多更好地走出去。

促进非洲农业现代化

近年来， 随着中非合作的不断深化，不少中国企业相继到非洲国家投资建厂，进行农作物种植、农产品加工、家禽养殖以及渔业等多个农业领域的投资。

一方面，非洲大多为发展中国家，法律体系不完备、投资环境较差、政策多变；另一方面，大部分农产品出口企业规模小、融资难，而境外农业项目投资金额高、资金回收周期长、企业融资需求普遍较大。这些因素成为企业参与中非农业合作的最大障碍，而政策性出口信用保险的风险保障和融资功能帮助企业有效应对了这些困难。

福州宏东远洋渔业有限公司是中国在毛里塔尼亚开展捕捞、水产品加工合作的中国企业之一，该企业在福建省乃至国内远洋渔业都处于龙头地位。为了开展远洋捕捞配套服务建设，宏东计划在该国最大的港口城市努瓦迪布的保税区内租用6万多平方米土地进行渔业基地建设。然而，企业十分担心未来建设过程中可能发生各类风险。对此，中国信保通过海外投资股权保险，全面保障了企业在海外的投资风险，并用保险带动融资，帮助企业解决了赴毛里塔尼亚投资的资金需求。

“政策性出口信用保险提供的海外投资股权保障，有效缓解了企业海外投资的不确定性问题，不仅保障了企业的股权投资安全，还可以股权投资带动债权融资，缓解企业海外经营的资金压力，推动中国企业海外经营与合作。”谢远涛说。

提升经贸合作“加速度”

2018年5月，在非洲南部的莫桑比克，总长度约3公里的马普托大桥正式贯通，这座大桥不仅是非洲第一大悬索桥，也是中资企业自行设计并建造的海外最大悬索桥。在项目建设过程中，由于莫方首次使用商业贷款，在相关操作流程和贷款成本等方面遇到诸多困难。对此，来自中国的出口信用保险专业服务消除了莫方的疑虑。

作为国家支持企业“走出去”的政策性金融机构，中国信保还在中国企业参与境外经贸合作区建设中发挥着牵线搭桥的作用。目前，中国信保已承保了尼日利亚、埃及、埃塞俄比亚3个非洲国家的“境外合作区”项目，为建区和入区的企业提供了优质的出口信用保险服务。

以埃及的苏伊士经贸合作区为例，在中国信保的支持下，目前合作区内已形成起步区和扩展区两大园区，起步区共有企业68家，初步形成了石油装备产业园区、高低压电器产业园区、纺织服装产业园区、新型建材产业园区以及机械制造类产业园区；扩展区预计将吸引约100家重点企业入驻，以出口加工、先进制造、现代仓储物流为主，吸引各国企业集群发展。通过产业园区建设，可以有效促进制造业、服务业、现代农业等相关产业融合发展，形成跨国供应链、产业链和价值链，实现中非贸易投资便利化。

记者了解到，如今为统筹推进与非洲各国的合作，中国信保已与安哥拉、肯尼亚、乌干达、南非、埃及等国政府部门和金融机构签署了框架合作协议。通过搭建上述合作机制，中国信保与合作国实现了密切的信息交互与工作联系，取得了良好的合作效果，为中非贸易投资便利化筑起了联通之桥。

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)