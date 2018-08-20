长谈3小时！普京与默克尔就棘手议题“对表”

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京18日到访德国，与德国总理安格拉·默克尔会晤，长谈3个小时，就乌克兰局势、叙利亚危机、“北溪-2”项目等棘手议题交换意见、协调立场。

按照路透社的说法，会晤没有实质性成果，双方没有形成任何文件表述。

【会前见记者】

默克尔当天在柏林以北的梅泽贝格城堡招待普京。为给会晤留出更多时间，两人决定在会晤前召开记者会。

默克尔说，打算与普京“讨论设立联合国使团的可能性，以便能在乌克兰和平进程中发挥作用”。她还就叙利亚伊德利卜省的人道主义危机表达担忧。

普京呼吁增加对叙利亚的人道主义援助，帮助叙利亚难民返回故土。他说，叙利亚难民涌入欧洲，造成“巨大潜在负担”。

默克尔与普京的会晤持续3个小时。俄罗斯克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫19日说，两名领导人“协商非常久”，就双方关心议题作了“非常充实且具体的讨论”。

克里米亚2014年脱离乌克兰、并入俄罗斯，德国与俄罗斯关系随即陷入紧张状态。按照德新社的说法，这是两国领导人4年来首次在德国会面。

【挺管道项目】

佩斯科夫说，普京与默克尔会晤的目的不是签协议，而是就一系列紧急议题“对表”、交换意见。普京和默克尔今年5月在俄罗斯索契市会晤。当时，双方商议焦点是乌克兰局势和“北溪-2”项目。

佩斯科夫说，普京和默克尔一致认为，乌克兰和美国反复批评的“北溪-2”项目是“纯商业投资”。

佩斯科夫说：“为最终完成这一项目，我们有必要采取措施，应对可能来自第三方国家的非商业竞争性、非法攻击。”不过，他没有细说可能会采取哪些措施。

美国方面先前施压默克尔政府，要求叫停“北溪-2”项目，声称那会增加德国对俄罗斯的能源依赖。

乌克兰同样反对这一项目，担心失去每年数十亿欧元天然气过境费以及作为能源输送中转地这一地缘政治工具、承担天然气价格上涨风险。

与普京会晤前，默克尔试图打消乌克兰方面的顾虑：“‘北溪-2’项目就位后，乌克兰会继续发挥向欧洲输气的作用”。她欢迎欧洲联盟、乌克兰和俄罗斯三方讨论这一议题。

【促双边关系】

在一些分析人士看来，在美国奉行单边主义、四处打贸易战的背景下，德国与俄罗斯有意借助这次双边会晤加强关系。

佩斯科夫说，普京与默克尔谈及国际贸易与经济关系，担心“某些国家采取的不可预测决定，尤其涉及关税”对世界经济和贸易体系造成负面影响。

美国总统唐纳德·特朗普上月出席北大西洋公约组织会议时，没有少拿俄罗斯与德国的关系攻击德国。他指责德国近70%的天然气市场受俄罗斯控制，认定德国成为俄罗斯“俘虏”，认为德国支持“北溪-2”项目“不可接受”。（陈丹）（新华社专特稿）

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