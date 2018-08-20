一句“对不起”，一句“谢谢你”——朝鲜半岛离散家属期盼团聚时刻 

“见到我的亲人时，我最想说声‘对不起’。”８５岁的韩国老人闵炳炫说这话时，泪水涌上眼眶。一天后，他将前往朝鲜境内金刚山，与他已分别６０多年的妹妹见面。

韩朝商定２０日至２６日在金刚山举行离散家属会面活动，这将是韩朝时隔近三年之后再次举办这一活动。因朝鲜战争而饱受亲人分离痛苦半个多世纪的韩朝老人们，将迎来宝贵的团聚时刻。

１９日，参加活动的韩方老人在韩国东北部海滨小镇束草的一家酒店内集合，完成登记等准备工作。

登记原定当地时间１４时开始，但闵炳炫在儿子陪同下，一早便抵达了登记大厅。对于这一天，他的确等了太久。

闵炳炫告诉记者，他的父母在战争中去世，自己１９５１年独自逃难到了南边，当时只有８岁和６岁的两个妹妹则留在了北边。过去几十年中，他曾尝试用各种办法联系亲人，但一直音信全无。

直到这次团聚活动前，他才知道自己的一个妹妹已经离世。这一次，他将与今年７３岁的小妹团聚。“我现在有一些紧张，”闵炳炫说，“我迫不及待想知道我妹妹现在过得怎么样。”

在闵炳炫乘坐的轮椅旁放着三个大箱子。他说，这是自己和儿子为北边的亲人准备的礼品，包括食品、日用品等。

被问及见到妹妹时第一句话会说什么，闵炳炫突然眼圈泛红。“我会说，‘对不起’，”他说，“我有罪啊，父母去世后，我作为兄长却离开了年幼的妹妹。我知道，这句‘对不起’完全没有办法弥补我的过错。”

按照韩朝商定的计划，本次团聚将分两轮举行：２０日至２２日，８９名韩方人员将与他们在北方的亲人重逢；２４日至２６日，８３名朝鲜人员将与他们住在韩国境内的亲人团聚。

在每轮三天团聚时间内，他们将参加集体见面、欢迎晚宴、单独见面、客房午餐、团体见面、告别见面和共同午餐等多场活动。每个家庭会面总计约１１个小时，其中包括两三个小时的单独会面环节。

对于８８岁的老人李春子来说，这次的团聚活动来得太晚。她与自己的两个兄弟在朝鲜战争后南北相隔。不幸的是，两个兄弟如今都已经过世，她这次将在团聚活动中见到两个兄弟的子女。

“我见到他们时想说声，‘谢谢你们，因为你们还活着……’”李春子用颤抖的声音说，“愿这里永远不要再有战争。”

对于参加团聚的很多老人来说，这将是他们与亲人时隔６０多年后的第一次会面。

韩国统一部数据显示，截至５月末，韩国有超过１３．２万人注册为离散家属，其中超过７．５万人已经离世。仍健在者中，有九成超过７０岁，五分之一的人已年逾九旬。在参加本次团聚的韩方人员中，年纪最大者已是１０１岁高龄。

登记大厅内，有的老人身着崭新西服、打着领带，准备盛装参加第二天的活动，即将与亲人团聚的喜悦挂在脸上；有的老人默默地坐在大厅一角，想象着明天的情形；有人翻看着与家人的老照片，准备在相逢时与亲人一起回忆过去。

“这是我在朝鲜的弟弟。”老人林应福指着一张黑白全家福照片对记者说，但是弟弟已经去世，自己这次将与弟媳和侄子见面。为了这次见面，林应福专门给侄子手写了两封书信，信中写满亲情与期盼。

“只言片语，道不尽岁月无情。虽然你的父亲已经离世，但能见到你和你的母亲，我的夙愿也算是实现一半，”信中说，“衷心期盼和平统一早日到来，南北的人员能够自由往来。那时，我们离散家属的兄弟姐妹们便可尽情相拥……”

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