德检方调查伊拉克少女“偶遇”IS武装人员事件

德国联邦检察部门18日说，正深入调查一名伊拉克女子在德国“偶遇”一名极端组织“伊斯兰国”武装人员。

检察部门发言人弗劳克·克勒当天告诉美联社，调查人员认真对待这名女子所述情况，但她提供的信息“不够详细”；当他们试图跟进时，她离开德国。

克勒说，检察部门希望与她再次交谈，了解更多情况，以便确认她所指认男子的身份。

这名女子名为阿什娃克·哈吉，现年19岁，属于居住在伊拉克西北部的雅兹迪族。“伊斯兰国”2014年夏天占领她的家乡，数以千计雅兹迪族女性遭杀害或遭贩卖为性奴隶。

哈吉告诉法新社，2014年8月至10月，她被以100美元价格卖给“伊斯兰国”武装人员阿布·胡马姆，受到后者奴役。她从胡马姆家逃出，2015年与母亲、弟弟前往德国避难，居住在斯图加特附近一座小镇。

按照她的说法，她2016年和今年2月两次在德国遇见胡马姆，最近那次发生在那座小镇的超级市场内，胡马姆用德语和阿拉伯语与她交谈，说出她的姓名、在德国的住址、生活状况等信息。她随即向当地警察局报案，6月与家人搬回伊拉克。

德国政府说，他们正在调查多起案件，调查对象是与伊拉克、叙利亚和阿富汗极端组织关联的避难人员。（郭倩）【新华社微特稿】

(责编：刘晶(实习生)、樊海旭)