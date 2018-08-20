阿富汗总统宣布将与塔利班有条件停火三个月

据阿富汗媒体１９日报道，阿富汗总统阿什拉夫·加尼当天宣布，政府将与该国塔利班组织有条件地实施为期三个月的停火。

据阿富汗黎明新闻网报道，加尼是在１９日晚上于首都喀布尔出席活动时作上述表示的。加尼说，政府与塔利班将“有条件地实施停火”。此次停火为期三个月，将在得到塔利班方面确认后，于本月２０日开始执行。目前塔利班方面还没有对此作出回应。

与此同时，阿富汗各界当天举行活动，庆祝国家独立９９周年。加尼在首都喀布尔向位于该国国防部驻地内的独立纪念碑敬献花圈，并向为国家和平事业作出牺牲的安全人员致以崇高敬意。

阿富汗首席执行官阿卜杜拉·阿卜杜拉、第一副总统阿卜杜勒·拉希德·杜斯塔姆、前总统哈米德·卡尔扎伊以及其他政界人士、政府高级官员和外国使节参加了当天在国防部举行的庆祝活动。

“阿富汗！阿富汗！”在首都喀布尔，新华社记者看到许多市民当天纷纷走上街头，挥舞国旗、欢呼与歌唱，还有一些市民自发组成车队，一路鸣响喇叭，相互分享着节日的喜悦。

“这一天提醒着大家，一个独立的、和平的阿富汗是我们共同的心愿。”３０岁的市民穆罕默德·萨贾德激动地说。他表示，和平是人心所向，他相信政府最终能够通过政治对话方式与反政府武装实现停火。

为了保障独立日期间的出行安全和交通状况，喀布尔警方当天有针对性地加强了在市区主要道路和区域的安全防范工作。

１９１９年８月１９日，阿富汗摆脱英国殖民统治获得独立，并宣布每年的８月１９日为独立日。（记者代贺 奥米德）

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