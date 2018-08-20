印尼总统佐科会见孙春兰

本报雅加达8月19日电 （记者马剑）当地时间18日晚，印度尼西亚总统佐科在雅加达会见了应邀出席第十八届亚运会开幕式的习近平主席特使、国务院副总理孙春兰。

孙春兰首先转达了习近平主席的口信。习近平对佐科总统致以亲切问候和良好祝愿并预祝雅加达亚运会圆满成功。习近平积极评价中印尼关系发展取得的显著成果，表示在当前复杂多变形势下，双方应进一步密切合作，旗帜鲜明地维护全球自由贸易体制，坚持合作共赢、共同发展。

孙春兰说，在习近平主席和佐科总统的战略引领下，中印尼关系取得长足发展，实现互利共赢。中方愿同印尼方增进战略沟通，深化务实合作，扩大人文交流，加强多边事务协调，推动双边关系深入发展。

佐科感谢习近平主席的口信，并请孙春兰转达他对习近平主席的良好祝愿。佐科表示，习近平主席专门委派孙春兰副总理作为特使出席雅加达亚运会开幕式，充分体现了中方对印尼主办体育盛会和亚洲奥林匹克运动事业的重视。印尼高度重视发展对华关系，对双边关系未来充满信心。

同日，孙春兰会见亚奥理事会主席艾哈迈德亲王，介绍2022年杭州亚运会办会理念和筹办工作进展。双方一致同意深化合作，为亚洲人民呈现一届精彩成功的亚运会，促进亚洲体育事业发展。

19日，孙春兰看望了亚运会中国体育代表团，转达习近平主席和党中央、国务院对体育健儿们的关心和慰问，鼓励他们弘扬奥林匹克精神、传承中华体育精神，赛出水平、赛出风格，充分展示良好形象和精神风貌，为祖国和人民交上一份满意的答卷。

在印尼期间，孙春兰还会见了印尼人类发展与文化统筹部长布安。

《 人民日报 》（ 2018年08月20日 03 版）

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