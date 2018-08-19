美媒：为什么巴菲特看准了中国

福布斯报道截图

中国日报网8月18日电 美国福布斯网站8月16日发表了题为《为什么巴菲特看准了中国》的评论文章，加拿大清洁能源公司Clear Blue公司首席执行官米丽娅姆·图尔克（Miriam Tuerk）通过巴菲特投资比亚迪公司获得的成功，赞扬中国在战略领域的布局和全球投资眼光，并号召美国向中国学习。

文章称，在最近的美中投资者论坛上，沃伦·巴菲特谈到了中国如何“释放其人民的潜力”。

福布斯报道截图

巴菲特说：“他们在过去五六十年间所成就的一切简直是个经济奇迹。我从来没想过会发生这种事。但事实是，中国人和我们一样聪明，他们像我们一样辛勤工作，他们从较低的基数发展经济，按百分比算，很长一段时间都会以高于我们的速度发展经济。他们的经济注定有一个美好的未来，就像我们一样。”

中国的主要举措之一就是对清洁技术和可再生能源的投资。国际能源署（IEA）的数据显示，中国占2017年全球可再生能源增长的40%。 同年，中国国家能源局宣布计划到2020年在包括风能和太阳能的可再生能源行业新增投资约2.5万亿元。据路透社报道，这将为该行业创造1300多万个就业岗位。

中国不仅希望在国内市场占据主导地位，还计划在全球可再生能源领域站稳脚跟。

清洁技术的先驱

比亚迪是一家中国汽车和能源科技公司。根据规划，到2025年，中国生产的汽车中70%将是混合动力或电动汽车。

比亚迪作为清洁能源投资者更值得关注，该公司将太阳能发电和储能业务作为公司增长和投资的战略领域。

2008年，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司向比亚迪公司投资2.32亿美元。这位“奥马哈圣人”只在中国下过一次赌注。

据美国有线电视新闻网报道，自2008年巴菲特以每股8港元的价格买进比亚迪股票以来，到2017年10月，比亚迪股价已飙升至80.45港元。

全球贸易优势

我们必须把比亚迪的故事放在这样的背景下：中国正积极加大在全球基础设施领域的投资。

中国的“一带一路”倡议将成为世界上最大的基础设施互联互通项目，连接68个国家，占世界人口的65％和世界GDP的40％（截至2017年）。初始阶段包括对基础设施，建筑材料，铁路，高速公路和电网的投资。根据一些估计，“一带一路”倡议已经成为历史上最大的基础设施和投资项目之一。

“一带一路”贸易路线将在东西方之间形成重要的联系，这可能为中国创造数十年甚至更久的繁荣。

关注非洲

中国还将目光投向了非洲等快速发展的市场，中国在非洲的投资正超过美国。非洲的12亿人口是未来世界财富增长的最大来源之一。到2025年，非洲人口将占世界人口的25%，而且大多数年龄在30岁以下。

中国的做法不仅是大笔投资——它的成功还取决于对特定类型投资和增长的关注。

不妨看看贸易统计数据。2009年，中美对非贸易规模相当。九年后的今天，中国与非洲的贸易额已经是美国的三倍。据英国《金融时报》报道，细分市场上，美国对非洲的贸易仍以矿产为主（68％），而中国与非洲的贸易中，只有28%是贱金属和采矿业，其余72％来自基础设施，建筑业和制成品行业。

未来的潜力

中国拥有长远的投资眼光。

中国正在寻求在可再生能源方面立足，这有望成为未来经济增长的可持续产业。中国通过在新兴和前沿市场（即非洲）投资基础设施，实现超越自身边界的增长模式，实现这一目标。

反观美国，目前却忙着与其全球盟友和对手进行针锋相对的贸易战，是不是应该把重点放在同样的战略上，投资于未来几十年将大幅增长的行业和地区。

(责编：白宇)