第13届中国留学人员创新创业论坛暨欧美同学会北京论坛举行

人民网北京8月19日电（徐祥丽 刘晶）19日，第13届中国留学人员创新创业论坛暨欧美同学会北京论坛在京举行。论坛由欧美同学会（中国留学人员联谊会）主办，中国与全球化智库（CCG）承办，本次论坛主题为“改革开放40年伟大进程和新时期中国留学人员使命”。有关部门领导，知名海归人士，包括在双创领域取得显著成就的企业界、创投界、以及学术界的代表性人物出席本届论坛，与各界海归总结和分享成功经验，回顾改革开放40年来的伟大实践，共议创新发展之计。

外交部原副部长、国务院侨办原副主任何亚非在主旨演讲中指出，中国从改革开放以来，走进世界，开放经济和市场，融入了全球化，特别是加入世界贸易组织以来，逐步成为全球生产链、价值链的重要组成部分。在中国经济的全球化和世界从中国的发展获得了巨大的利益这两个方面来看，中国的留学生都是受益者。全球化，全球市场的形成，给广大留学生和海归人士在中国和世界各国之间自由的流动，促进知识、科技、人才的双向、多向流动业提供了历史性的机遇。同时随着中国的进一步改革开放，这个机遇将更加扩大，而今天还有更多的外国留学生到中国来学习，这也给广大发展中国家提供了学习中国文化和中国发展经验的机会，促进了双向交流。

中国石油化工集团公司原董事长傅成玉指出，回国人员要主动融入国家，要想改造中国，要想发展中国，必须懂中国。最忌讳的是用外国的尺子来测量中国，一旦尺寸不合就说我们自己不好，就得改掉。因为光知道目标，不知道路径，目标是无法实现的。他建议留学人员，要把在国外学习的东西跟中国实际相结合，包括思想不解放的部分的实际。碰到感觉无能为力的时候，不要灰心丧气，要用历史的眼光看问题。要了解环境，融入环境，才能影响环境，改变环境。

欧美同学会副会长、国务院参事、全球化智库理事长王辉耀在论坛上发表主旨演讲。他指出，回顾140余年来的中国留学浪潮，不同时期都呈现了鲜明的特点，海归从拯救中国到建设中国，到创新中国，从留学潮到海归潮，已经形成了中国独特的世界级的国际人才流动的良性循环的现象，对中国的现代化和全球化的发展起到了重要作用。

根据不同阶段留学生群体的际遇和挑战，王辉耀将中国的留学运动划分了6个留学潮。其中，第五代留学生为1978年到2000年间的留学生，是改革开放第一批的留学生；第六代从2000年至今，在施展大众创业，万众创新中发挥了更重要的作用。

王辉耀概括了改革开放40年来，第五代和第六代广大留学人员的作用。第一，他们推动了中国科技领域的发展，在国家科技战略的制定上做出重要贡献；第二，改革与创新教育机制，提升重要的国际学术水平；第三，海归是中国参与全球化的活跃推手；第四，海归开创和引领中国的创业大潮；第五，海归积极参与治国理政，成为智囊团，推动科学民主决策；第六，海归成为公共外交的生力军，包括中国提升国际话语权；第七，海归输入了全新的融资模式和现代管理理念；第八，引领中国社会创新，助推中国在环保、慈善、非盈利组织和各类社会组织创新模式和发展。

论坛还讨论了新时期人才发展政策和创新环境、青年海归的创新创业、金融投资、未来40年与海归新使命等议题。

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