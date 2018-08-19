第十八届亚运会在印度尼西亚雅加达开幕 国家主席习近平特使孙春兰出席开幕式

本报雅加达8月18日电 （记者马剑）当地时间18日晚7时，第十八届亚运会在印度尼西亚首都雅加达开幕，国家主席习近平特使、国务院副总理孙春兰应邀出席开幕式，在主席台就座。

能容纳8.8万人的朋加诺体育场热闹非凡，在观众的欢呼声中，来自45个国家和地区的代表团依次入场。在鲜艳的五星红旗引领下，中国代表团步入会场，受到全场观众的热烈欢迎。

中国正处在从体育大国向体育强国迈进的关键历史节点。孙春兰副总理作为习近平主席特使出席本届亚运会，体现了中国政府对亚洲体育事业的重视和印尼办会的支持，得到亚奥理事会和印尼政府的高度赞赏和感谢。

本届亚运会是2020年东京奥运会前的一次重要练兵，是对中国竞技体育的全面检验。中国代表团共派出845名运动员，参加38个大项、376个小项的比赛。为发现新人、积累经验、锻炼队伍，中国队阵容以年轻运动员为主，运动员平均年龄为24.4岁，其中74.6%的运动员系首次参加亚运会。队伍中既有孙杨、朱婷等实力超群的奥运冠军，也有诸多充满朝气、潜力巨大的后起之秀。

亚奥理事会主席艾哈迈德亲王在开幕式上致辞。

印尼总统佐科宣布本届亚运会开幕。

这是雅加达第二次承办亚运会比赛。1962年，亚运会首次来到这座城市并成功举办，极大振奋了这个国家的民族精神。时隔56年，亚运圣火再度在这片土地上燃起，亚运精神也将在这里书写下新的篇章。

《 人民日报 》（ 2018年08月19日 03 版）

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