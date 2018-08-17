2018"宋庆龄杯"中国－东盟青少年足球友谊赛在香河闭幕

友谊赛颁奖环节。

人民网讯 8月16日下午，2018年“宋庆龄杯”中国－东盟青少年足球友谊赛在香河国家足球训练基地举行闭幕式。

据了解，本次友谊赛为纪念中国-东盟建立战略伙伴关系15周年，由中国宋庆龄基金会、中国足球协会与中国－东盟中心共同主办。比赛旨在以青少年为主体、以体育为桥梁、以文化为纽带，助力中国－东盟人文交流和民间友好，推动中国与“一带一路”沿线国家的民心相通。

中国宋庆龄基金会常务副主席杭元祥表示，在各参与方的努力下，我们成功举办了2018年“宋庆龄杯”中国-东盟青少年足球友谊赛。各国参赛队伍在赛场上公平竞技，切磋技艺，赛出了佳绩，增进了友谊。青少年是中国和东盟友好事业的未来和希望，我们愿与东盟各国朋友共同努力，携手构建理念共通、繁荣共享、责任共担的命运共同体。

中国足协副主席李毓毅说，在国务院印发的《中国足球改革发展总体方案》中，把振兴足球作为发展体育运动、建设体育强国的重要任务摆上日程；足球的发展离不开社会的关心，中国足协今后将继续全力支持“宋庆龄杯”中国－东盟青少年足球友谊赛的举办，期待它发挥更大的影响力。

中国-东盟中心秘书长陈德海指出，2018年是中国-东盟建立战略伙伴关系15周年，双方正携手深化各领域合作，构筑更加紧密的中国-东盟命运共同体。他衷心期望小队员们今后继续积极参与中国-东盟交流活动，成为中国-东盟友好关系的小使者。中心也将继续发挥好一站式信息和活动中心作用，为推动中国-东盟合作迈上新台阶作出积极贡献。

据悉，此次友谊赛历时4天，来自柬埔寨、印尼、泰国、越南、老挝、菲律宾、缅甸和中国的8支球队经过激烈角逐，最终，老挝队夺得冠军，泰国队获得亚军，中国队收获季军。泰国队收获“最有价值球员”奖项，老挝队囊括了“最佳射手”和“最佳门将”两个奖项，缅甸队则获得了“公平竞赛奖”。比赛闭幕后，小球员们还将游览故宫，参访中国宋庆龄青少年科技文化交流中心并开展文化体验活动。

中国宋庆龄基金会常务副主席杭元祥、中国足协副主席李毓毅、中国-东盟中心秘书长陈德海、缅甸驻华大使吴帝林翁及来自柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等国的驻华使节出席闭幕式活动。

(责编：胡倩(实习生)、常红)