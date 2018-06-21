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我们终于喝上了好喝的“纯净水”

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6月18日，在加纳东部省古阿由兹村，学生从中国援建的水井打水。 新华社记者 赵姝婷 摄
6月18日，在加纳东部省古阿由兹村，学生从中国援建的水井打水。 新华社记者 赵姝婷 摄
来源：新华网  2018年06月21日09:12

６月１８日一早，加纳东部省阿格亚夸村的村民头顶大盆小盆，手提大桶小桶，在村里唯一的水井前排队取水，清亮的水从水龙头中流出。

２０１６年，中国企业为阿格亚夸村修建了水井，在此之前，村民只能从村外的污浊池塘里取水。

“中国人修建的水井解决了我们村的最大困难，现在我们喝上了好喝的‘纯净水’，再也不用每天为取水来回奔波了。”村民玛丽告诉记者。

２０１５年１１月，中国政府决定在加纳６个省８３２个村庄援建１０００眼水井，以解决加纳农村地区的饮用水困难。项目由江西中煤建设集团有限公司承建，２０１５年１２月开工。目前项目进入收尾阶段，整个工程比计划提早半年完成，据估计，项目将惠及５０万加纳民众。

玛丽说，她是全村的“幸运儿”，因为自家住房恰好挨着水井，出门就能取水。现在，她和家人再也不用穿过高高的草丛去村外取水了。

玛丽还带记者看了以前村民取水的池塘。“池塘的水是咸的，最糟糕的是每次下完雨池塘里都是一片浑浊，我们那时就只能喝泥水。”

由于受地理条件、经济发展状况限制，加纳很多农村居民将雨水、河水作为日常生活用水，易感染霍乱等疾病。

东部省的古阿由兹村小学的校长琳达·哈桑告诉记者，自从村里有了水井，因为腹泻、霍乱而缺课的学生少了。“中国帮我们修建的水井就是我们全村人的‘良药’，为我们带来了健康！”

加纳工程师贾斯珀·夸希说：“非常感谢中国政府援建这１０００眼水井，有太多加纳人的生活因为这些水井而发生改变。”

小小水井来之不易。参与项目的中国专家黄献州说，１０００眼水井分布在加纳全国６个省，点多面广，施工流动性大，施工地都在偏远地区，食宿都是难题。

加纳天气湿热，卫生条件差，热带疾病盛行。由于工作强度大、环境艰苦、作息不规律，许多专家染上疟疾及伤寒病。“看到当地村民用水多么艰难，而打一口井就能改变整个村子人的生活，让我们觉得一切付出都很值得。”黄献州说。

在北部省的图纳·尤勒耶里村，由于地质条件不佳，项目组曾连续钻探数口井都没有出水。为了不让村民们失望，项目组扩大了勘探范围，最终成功打出水。水井出水那一天，村民载歌载舞庆祝，还给项目组送来一头羊作为答谢。

在施工中，项目工作人员张杰突发高烧，当地村民骑摩托车把他送到医院。“一直以来，都是我们帮加纳人修建水井，没想到在紧要关头，加纳人无私地帮助我，让我特别感动。”

中国的援建水井项目改变了加纳人的生活，加纳人的善意也让中国专家温暖。小小水井见证着中加两国合作不断深化，也将两国人民的情感和友谊永远传递下去。 （记者 赵姝婷）

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(责编：温庆(实习生)、刘洁妍)
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