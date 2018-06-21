迪士尼宣布加价至713亿美元竞购21世纪福克斯

迪士尼公司20日宣布加价至713亿美元竞购21世纪福克斯公司。

美国有线电视新闻网财经频道消息，迪斯尼公司20日宣布以现金加价，将报价提高至713亿美元，以竞购21世纪福克斯公司的大部分媒体资产。这一收购价格高于康卡斯特公司650亿美元的报价。21世纪福克斯表示，迪士尼的最新报价比康卡斯特的提案更有优势。迪士尼方面则拒绝对新出价发表评论。

据美国科技媒体The Verge报道，竞价的资产包括21世纪福克斯的FX有线电视网络、电影制片厂以及福克斯持有的Hulu网股份。福克斯新闻、福克斯财经、福克斯体育不属于出售资产。迪斯尼首席财务官克里斯汀·麦克凯西日前在电话会议上表示，交易完成后，21世纪福克斯公司的股东将持有并购资本中19%的股份。

2017年12月，迪士尼宣布将以价值524亿美元的股票收购21世纪福克斯部分资产。对于这一出价，21世纪福克斯并不满意。之后，迪士尼退出了收购谈话。同期，2017年11月，康卡斯特的代表与福克斯碰面，开始商讨收购计划，提出以650亿美元全现金形式进行收购。

据媒体报道，迪士尼和康卡斯特都有助于21世纪福克斯扩展全球市场。不过，由于迪斯尼业务与福克斯娱乐板块内容更为贴近，交易的司法风险更小。而与康卡斯特进行交易，获美国司法部反垄断法律批准的可能性小。

21世纪福克斯公司执行主席鲁伯特·默多克称，“我们坚信与迪士尼的这种结合将为股东创造更多价值。我们将创造出世界上最伟大、最具创新力的公司之一。”

此外，21世纪福克斯公司董事会原定于7月10日举行特别股东大会，对迪士尼的收购进行投票。公司日前宣布推迟会议日期，以便股东有机会考虑迪士尼的新出价。路透社分析称，此举可能为康卡斯特赢得时间，继续争夺福克斯。

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)