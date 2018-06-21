习近平：中尼是患难与共的友好邻邦

六月二十日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见尼泊尔总理奥利。新华社记者 饶爱民摄

本报北京6月20日电 （记者赵成）国家主席习近平20日在人民大会堂会见尼泊尔总理奥利。

习近平指出，中国和尼泊尔是患难与共的友好邻邦。中尼建交以来，始终在和平共处五项原则基础上开展互利合作。中方赞赏尼方坚定奉行一个中国政策，将一如既往支持尼方维护国家独立、主权、领土完整，支持尼方自主选择适合本国国情的社会制度和发展道路，祝愿尼泊尔早日实现发展目标。

习近平强调，当前中尼两国关系正面临新的发展机遇。双方要密切高层交往，加强战略沟通，继续坚持和平共处五项原则，尊重和照顾彼此核心利益和关切，巩固中尼关系政治基础，提升中尼关系政治站位。中方愿同尼方加强“一带一路”框架下基础设施互联互通、灾后重建、经贸投资等领域合作，构建全方位互利合作格局。双方要加强文化交流，打造中尼人文合作新亮点，筑牢中尼友好民意基础。要加强执法能力建设合作，共同打击跨国犯罪，维护好中尼共同安全。中尼要加强在国际重大问题上沟通协调。

奥利表示，尼中友谊源远流长，尼中关系是不同制度、不同大小国家关系的典范。尼泊尔钦佩中国的发展成就，高度评价中国在国际事务中的重要积极作用和亲诚惠容的周边外交政策，感谢中国对尼泊尔国家转型发展的支持。尼泊尔坚定奉行一个中国政策，决不允许任何势力在尼泊尔领土上从事任何反华活动。尼方愿同中方拓展新形势下合作。尼方高度评价习主席提出的人类命运共同体主张，并愿积极参与“一带一路”建设。

杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

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