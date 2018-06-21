德网球名将为躲债假冒非洲外交官

【环球网综合报道】昔日的网坛传奇，今日的“国际笑柄”——曾享有“德国金童”美誉的退役网球选手鲍里斯·贝克尔近日制造了一场令人啼笑皆非的闹剧：他通过“办假证”的手段冒充非洲某国外交官员，试图援引“外交豁免权”避免官司。经过一波三折的“打假”，贝克尔的小把戏终被拆穿。

“德国之声”新闻网20日报道，因生活奢靡、挥霍无度，一度财力雄厚的贝克尔近年来已是经营惨淡，并于去年6月宣布破产。时隔一年，不少债权人仍在持续向其追缴债务，贝克尔仍未能从法律纠纷中脱身。本月14日，他在伦敦一所高等法院声称自己是中非共和国今年4月派驻欧盟的“体育文化事务专员”;根据国际公约，自己应享有相关的豁免权、且有权拒绝出庭。媒体称，贝克尔确实出示了“外交护照”相关资料，“护照”有效期至2023年。

英国《独立报》报道，本月18日，中非外交部长杜巴纳率先出面“打假”，他表示贝克尔并非中非官方派遣的外交官员。该国外交官员的任命需要得到总统图瓦德拉的首肯以及外交部长本人的签字，而“总统从未授意这一任命”。没想到，仅几小时后事态就上演了一出大反转：中非共和国驻布鲁塞尔大使馆公开为贝克尔背书，证实后者担任着该国的外交职务。使馆方面还表示，贝克尔陷入的债务问题“并不影响他对我国的真诚付出”。

“德国之声”称，这记“自摆乌龙”迫使杜巴纳不得不再次重申，使馆官员从未就贝克尔的“外交官身份”问题与自己协商，该机构对外发布的言论也未经过外交部认可。法新社称，中非外交部幕僚长莫罗巴马19日向媒体表示：贝克尔所持有的“外交护照”就是一纸假证：证件上并无外交部长签章，证件序列号也取自一本2014年丢失的护照。莫罗巴马说：“贝克尔的外交职务根本不存在。”而贝克尔究竟是通过何种渠道获得伪造证件，中非政府方面将对此展开调查。 (刘皓然)

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