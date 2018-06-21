特朗普两难之下签署命令暂缓边境“骨肉分离”危机

中新社华盛顿6月20日电 (记者 刁海洋)美国总统特朗普20日在白宫签署一项行政命令，暂时缓解非法入境者与未成年子女强制分离的危机。

根据这项命令，边境执法部门将继续对非法入境者实行“零容忍”政策，同时暂停他们与未成年子女强制分离的做法。非法入境者家庭将被拘留在一起，直至诉讼程序结束。

特朗普在签署命令前对媒体表示，他不想看到“骨肉分离”的场面，任何有同情心的人都会如此。他说，美国的移民问题已经持续了数十年时间，只能一步步解决。

图为特朗普。中新社记者 刁海洋 摄

当天早些时候，特朗普在白宫会见美国会参众两院议员时表示，美国在移民问题上正面临两难局面。一方面，“骨肉分离”的情况令人担忧，必须尽快改变；另一方面，美国需要加强边境管理，堵住制度漏洞，不能让孩子成为非法入境者的“通行证”。

特朗普说，“如果你太软弱，就会有大量的非法入境者涌入；如果你太强硬，就会有人说你没有同情心。这真是两难。”

美国南部边境近期爆发的“骨肉分离”危机令特朗普政府的移民政策陷入两难境地。从今年4月开始，美国边境执法部门对非法入境者采取“抓获必收押、起诉、遣返”的措施，并把他们与未成年子女强制分离。执法部门希望以此遏制非法入境者数量，但效果并不明显。据统计，最近一个多月以来，已有2000余名未成年人被送往临时安置点。

特朗普政府的“零容忍”政策引发美国内、邻国及联合国机构的反对。各方普遍认为此举过于强硬，缺乏人性化。但国土安全部和司法部坚称，行政部门的做法得当。美国会应该通过立法手段改变当前“骨肉分离”的局面。

危机当前，美国会加紧推动有关移民改革的法案获得通过。众议院议长瑞安20日表示，众议院将于21日就相关法案进行表决。瑞安称，相关法案将解决“骨肉分离”问题，法案还包含边境管理、“追梦人”前途等方面的内容。

据美媒报道，众议院的表决能否通过目前还是一个未知数，关键在于瑞安能否争取到共和党党内保守派议员的支持。有分析认为，解决“骨肉分离”危机尚需时日，而整体性改革美国的移民体系更是难上加难。

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