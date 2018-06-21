在“一带一路：太阳之旅”活动的启动仪式上，参与者正在调试自己的太阳能车。

本报记者 龚 鸣摄

“这是我第一次去中国，没想到是以这种方式！”法国小伙埃梅里克说。6月15日，他与来自法国、比利时、英国、瑞士、意大利、捷克等10个国家的50余名参与者一起，从法国里昂出发，骑着改装的太阳能车，沿古丝绸之路穿越欧亚10多个国家，最终抵达中国广州，总骑行里程预计1.2万公里。

此次“一带一路：太阳之旅”活动由法国生态转型与团结部和中国驻法国使馆共同主办。“这一项目具有多重象征意义，既是体育交流，也是文化交流，是‘一带一路’倡议民心相通的一部分。”中国驻法国大使翟隽在6月7日的活动启动仪式上接受记者采访时表示，选手骑行以太阳能发电为动力的车辆，符合“一带一路”倡议建设环保之路、绿色之路、可持续发展之路的方向。同时，今年也是广州和里昂结成友好城市30周年，本次活动是两国深化地方合作的体现。

法国生态转型与团结部部长尼古拉·于洛在启动仪式上表示，法中两国把环保、节能、气候问题等作为重大合作主题，是两国关系活力的来源之一。“当下的能源状况正在发生变革，新能源就在我们的身边，这是法中双方致力于传递的信息。”于洛说，本次“太阳之旅”不仅将增进法中两国的民间往来，也将促进两国在环境和能源领域的合作。他期待今后有机会开展海上丝绸之路航海行活动。

根据规定，本次活动参与者的骑行车辆必须为100%太阳能电动车，车上可配备太阳能电池，唯一的充电方式为太阳能。选手们预计可在2至3个月内陆续抵达广州，之后将乘坐“武汉—里昂”中欧班列返回法国。

法国“太阳之旅”公司首席执行官、活动发起人弗洛里安·巴利表示，古丝绸之路是骑行者的梦想之路，同时也是世界人民的交流之路。巴利希望通过本次骑行，让这条路增添新活力。

“我准备在社交网站上传图片和视频，让朋友和家人看一看‘一带一路’这段沿途的风光。”埃梅里克告诉记者，他从未有过长途骑行的经验，非常期待这场新颖独特的“大冒险”。

“我们就像是法中友谊的使者，这是一次文化的交流。”来自布列塔尼的选手保罗认为，在旅途中的发现和沟通，是了解中国风土人情的最好方式。作为乒乓球爱好者，他在储物箱里专门备上了乒乓球拍，准备沿途与中国乒乓球爱好者切磋。

年近七十的弗朗索瓦丝是最年长的参与者。为了此行，她从一年前就开始锻炼体能和准备资料。“上一次去中国还是20年前，我知道中国变化很大，现在到处都可以使用手机支付。”她期待这次能够发现一个不一样的中国。

巴利曾于2010年独自完成从法国到日本的太阳能骑行之旅，在途经中国的一个月里，他发现电动车已遍布中国的大街小巷，“在太阳能等新能源的开发上，中国早已走在了前列”。

里昂大区副主席阿兰·加利亚诺也向记者表示，这一活动为法中在“一带一路”框架下的合作增加了生态环保这一新维度。中国近年来在太阳能等新能源领域取得了重大进步，成为最重要的太阳能市场，法国也对新能源的推广十分重视，法中两国在这方面的合作前景广阔。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2018年06月21日 22 版）

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