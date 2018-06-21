杨洁篪分别会见塞内加尔外长和丹麦外交大臣

新华社北京6月20日电 （记者潘洁）中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪20日在京分别会见塞内加尔外长卡巴、丹麦外交大臣萨穆埃尔森。

在会见卡巴时，杨洁篪表示，中塞两国有着传统友谊。近年来，在习近平主席和萨勒总统的共同指引下，两国关系达到全面战略合作伙伴关系的高水平。中方愿同塞方一道，巩固政治互信，保持高层交往，加强在中非合作论坛和联合国框架内的合作，为中塞关系发展注入新动力，推动建设更加紧密的中非命运共同体。

卡巴表示，塞内加尔对中国怀有深厚感情，坚定支持一个中国原则。萨勒总统期待9月份来华出席中非合作论坛北京峰会，进一步加强两国全方位合作，推动塞中关系取得更大发展。

在会见萨穆埃尔森时，杨洁篪表示，近年来中丹各层级交往频密，政治、经济、科技、文化等各领域合作成果丰硕。中方愿同丹方一道，落实两国领导人达成的重要共识，以全面战略伙伴关系建立十周年为新起点，夯实政治互信，深化务实合作，加强多边协调，推动中丹关系行稳致远，共同促进中欧关系发展。

萨穆埃尔森表示，今年是丹中建立全面战略伙伴关系十周年，双边关系保持强劲发展势头。丹方愿同中方加强各领域合作，推动丹中关系更上层楼。

《 人民日报 》（ 2018年06月21日 03 版）

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