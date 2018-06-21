以文化交流促进互利合作（大使随笔）

中希文化交流建立在相互尊重、平等互鉴、包容并蓄的共同价值理念基础之上，这决定了中希务实合作遵循互利、共赢、开放的大方向

从2014年1月8日算起，我在希腊工作生活了4年零5个月，有幸成为中希建交46年来任期最长的中国驻希腊大使。其间虽然充满挑战，但在这里我度过了外交生涯和人生中美好难忘、值得自豪的宝贵时光。

在古奥林匹亚，我受邀出席里约夏季奥运会和平昌冬季奥运会的圣火采集仪式；在马拉松，我有幸为正宗古典马拉松长跑鸣枪开赛；在阿提库斯古剧场，我与台上演出的中国音乐家们一起热血沸腾；在埃皮达乌鲁斯的山谷中，我为古希腊悲剧的魅力所折服……这些独特的经历让我记忆深处的希腊彻底走出了历史教科书，变得自然、鲜活、动人。我惊讶于古希腊文明历经几千年沉淀依然灿烂夺目。古罗马诗人昆图斯·贺拉斯说：“将来的新一代人也会像我们一样非常嫉妒希腊吧，如今究竟有什么是经受过时间考验的？我们的手中有什么可以不断循环往复？”这个声音常在我耳边萦绕，令我深思。

过去几年，在两国各界共同努力下，中希人文交流达到前所未有的高度，结出丰硕成果。2015中希海洋合作年推动中希文明对话和人文交流从陆地向海洋拓展，为建设21世纪海上丝绸之路发挥了积极作用。2017年4月中希文化交流和文化产业合作年启动以来，两国演艺、影视、出版、美术、文学机构和团体交往频繁，给双方人民送上一道道精美的文化艺术大餐。今年4月举办的首届马拉松论坛为中希文化交流再添一张亮丽名片。今年雅典中国文化中心将正式运行，为双方开展文化交流提供重要平台。

这些年，国际社会日益关注中希关系发展，特别是中远海运集团在比雷埃夫斯港的投资经营。有位西方记者曾问我，中方在比港获得成功有何秘密武器？我说，我们没有秘密，更没有武器，只有一辆自行车，它的前轮是文化交流，后轮是务实合作。中希文化交流建立在相互尊重、平等互鉴、包容并蓄的共同价值理念基础之上，这决定了中希务实合作遵循互利、共赢、开放的大方向。许多中东欧、巴尔干、东地中海和中亚地区国家对中希加强合作表示欢迎，并期待参与其中，这是投给东西方两个文明古国的信任票。

长期以来，希腊发挥着促进中欧沟通与理解的重要桥梁作用。当前，中希文明对话和文化交流在更高水平、更深层次、更广领域影响着世界。中方高度赞赏希腊以实际行动坚定支持“一带一路”建设，中方同样积极支持并参与希腊发起的“文明古国论坛”。在国际局势发生深刻复杂变化的大背景下，中国和希腊没有忘记作为文明古国肩负的历史责任和使命，勠力同心与各国一道推动全球文明对话和文化交流。

我即将结束在希腊的大使任期。今后无论我在哪里，都将继续关注和支持中希文化交流和友好合作。中希关系发展顺应不同文明国家和民族各美其美，美人之美，美美与共，共建人类命运共同体的时代大趋势，也再次证明，只有开放包容、互学互鉴、合作共赢，人民才能互尊互助，国家才能共同发展进步，世界才能和平安宁，人类才有光明未来。

（作者为中国驻希腊大使邹肖力）

《 人民日报 》（ 2018年06月21日 03 版）

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