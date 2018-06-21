中国文创产品在越南受青睐

“中国南京文创展暨中越传统文化与创意产业研讨会”6月16日至22日在越南国家图书馆举行。活动旨在加强中越文化交流，推动两国在文化产业领域的合作。本次活动由中国驻越南大使馆、越南文化体育与旅游部主办，广西文化厅、河内中国文化中心、越南国家图书馆联合承办。

据南京创意设计中心介绍，展览共展出50套“南京设计”的代表产品，通过“红楼梦文化衍生”“非遗创新设计”“大蓝鲸主题文创”“科举文化IP衍生”“科技+文创日用品”等多个主题，让越南观众感受六朝古都南京的文化魅力。

展览上，红楼梦青花胭脂红骨瓷餐具吸引了不少越南观众。这套作品用兰叶白描的手法，以墨色线条勾描形象，让观众仿佛置身于大观园中。“我高中时就看过电视剧《红楼梦》。没想到，名著中的人物能在文创产品上活灵活现。文创产业让经典名著重新走进大众生活。”越南观众袁氏良对本报记者说。

“中状元着红袍、帽插宫花……看到这尊喜庆的状元郎作品，我想起了黄梅戏《女驸马》。”越南观众陈妙玲对状元郎系列产品爱不释手。她对本报记者说：“中国的文创作品用现代表现手法诠释传统文化，赋予中国传统文化新的生命力。”

“此次展出的作品，体现了传统与现代的完美结合。博大精深的传统文化，为中国的文创产业发展提供了沃土和源泉。”越南著作权认定中心副主任阮韶光对本报记者说。

越南国家图书馆馆长乔翠娥在开幕式上表示，越中两国在迈向现代化的进程中，都非常重视通过发展文化产业来弘扬各自传统文化。2017年11月，习近平主席访问越南时，两国签署了《关于文化产业合作的谅解备忘录》，这为推动两国在文化产业领域的交流与合作奠定了基础。

中国驻越南大使馆临时代办尹海虹表示，希望两国专家学者深入探讨文化产业发展、分享经验，共同探索发展文化产业的途径。

研讨会上，广西壮族自治区博物馆负责人赵晋凯结合广西博物馆开发的文创产品与越南同行分享经验。他认为，要找准定位，打造独具特色的博物馆文创产品，走“文化+创意”之路，实现跨界融合。

（本报河内6月20日电）

《 人民日报 》（ 2018年06月21日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)