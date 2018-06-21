也门之战关乎沙特战略布局

以沙特为首的多国联军19日继续对据守在也门港口城市荷台达的胡塞武装发动攻势。多国联军自本月13日对荷台达发动进攻以来，已经取得一些进展，并帮助也门政府军完成对荷台达国际机场的清剿任务，完全控制机场。

2015年3月，沙特领导多国联军针对也门胡塞武装发动代号为“果敢风暴”的军事行动，其初始目的是避免在阿拉伯半岛出现一个亲伊朗的什叶派政权。经过3年多局势演变，也门之战已成为沙特建国以来规模最大、持续时间最长的一次对外用兵，其成败将直接关乎沙特的战略布局。

也门胡塞武装在政治属性上是反政府武装，在军事属性上是部落武装和游击队，在宗教属性上是少数激进派，其战斗实力与多国联军相差甚远。

尽管如此，对沙特来说，旷日持久的也门之战，已经呈现出始料不及的三个特点。

一是投入巨大。据沙特媒体报道，沙特出动100架战机和1.5万名士兵，是各参战国中投入战机和兵力最多的国家。西方军事专家估算，多国联军每天开支达2亿美元，其中大部分由沙特承担。

二是战事激烈。2004年以来，胡塞武装在与政府军和多国联军的交手中积累了丰富经验，在多国联军掌握绝对制空权的情况下没有选择被动挨打，而是频繁还击。

三是进展缓慢。自2015年9月也门总统哈迪在多国联军帮助下重返也门南部最大城市亚丁以来，交战双方基本处于对峙和拉锯状态，也门首都萨那依然处于胡塞武装控制之下。

如果胡塞武装夺取也门政权，那么阿拉伯半岛上将出现一个与沙特在宗教派系上对立的国家，这为沙特所不能容忍。

也门之战的成败，将深刻影响沙特一系列政治和经济战略布局。

首先，沙特凭借也门一战强化自身战斗力和地区影响力，同时打造牢靠“朋友圈”。也门战事打响后，沙特“朋友圈”的亲疏逐渐清晰，自内而外分作四个层次：其内圈是海湾合作委员会和沙美同盟，海合会成员国是多国联军的中坚力量；第二圈是阿拉伯国家；第三圈是以逊尼派为身份认同的伊斯兰国家；最外圈是美国以外的域外大国。

其二，也门战事的意义已经超越也门和阿拉伯半岛，成为中东两大教派对抗的前沿战场。沙特认为，伊朗是胡塞武装的最主要支持者，也门之战的成败将影响信奉逊尼派的沙特和信奉什叶派的伊朗的势力范围之争。

再有，沙特意在阿拉伯半岛建立安全屏障，为沙特经济转型和发展创造有利地区环境。“2030愿景”是萨勒曼成为沙特国王后推出的另一项战略决策，即沙特“新未来”项目。但如果位于红海南端的也门不能实现和平，那么这个宏伟规划很可能将遭遇瓶颈。

（据新华社电）

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