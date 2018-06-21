10年

以色列政府部长级立法委员会17日批准一份法律草案，规定拍摄或转载执勤以军士兵照片或视频的人可处以最高10年监禁。根据这份法案，以“惑乱军心民心”为目的，拍摄执勤士兵的照片或视频，可处以最高5年监禁；如果这类行为达到“危害国家安全”的程度，可处以最高10年监禁。上述规定适用于在互联网或传统媒体转载这类照片或视频的行为。

这份法案由以色列国防部长阿维格多·利伯曼领导的极右翼政党“以色列是我们的家园”提出。利伯曼在法案通过后说，他将终结“恐怖主义支持者”“侮辱、贬低、伤害”以军的行为。

133.2万

近日，日本国立精神·神经医疗研究中心发布的全国调查结果显示，日本有吸食大麻经历者占1.4%，换算为15到64岁人口约为133.2万人。首次超越香蕉水等有机溶剂，在滥用药物中最多。

日本共同社6月18日报道称，日本从1995年开始每隔一年进行一次关于药物滥用的全国调查。此次调查时间为2017年9到10月，以15到64岁的5000人为对象散发了调查问卷，收到2899份有效回答。虽然以回答率结合人口比例等估算了有吸食经历者人数，但由于吸食经历是自主报告的，实际有吸食经历者可能更多。

2天

韩国海军18日宣布，定于当天在独岛、即日本所称“竹岛”及其周边海域启动一场例行“独岛防御演习”，为期两天。日本宣称对这座岛屿拥有主权，韩方军演之举当即招致日方抗议。

韩联社报道，本次军演出动3200吨级“杨万春”号驱逐舰等6艘军舰以及P-3C型海上巡逻机、UH-60型“黑鹰”直升机和F-15K型战斗机等7架战机。韩国国防部发言人崔贤洙说，“独岛防御演习是一次例行训练，模拟如何阻止外部势力入侵独岛”。

日本广播协会报道，韩国军演消息传出后，日本外务省通过外交渠道向韩国方面表达强烈抗议。按照韩联社的说法，独岛防御演习作为韩国每年例行军演，每次都会招致日本方面的“例行抗议”。

（均据新华社电）

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