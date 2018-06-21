“一带一路”记者组织论坛举行

本报北京6月20日电 （记者杨俊峰）2018年“一带一路”记者组织论坛今天在京举行。论坛主题为“构建‘一带一路’新闻合作交流新格局”，共有47个国家和地区的近百名记者组织负责人和媒体代表与会，包括24位地区性和全国性记者组织的主席和副主席。这是中国首次举办的国别最多、级别最高的记者组织负责人国际性会议。论坛上，与会各国代表通过了《“一带一路”记者组织合作共识》。

中宣部副部长、国务院新闻办公室主任蒋建国出席论坛并致辞。他指出，“根据习近平主席的重要倡议，我们正在与各国媒体一道，推进‘一带一路’新闻合作联盟建设。”中国记协主席张研农、俄罗斯记联主席弗拉基米尔·索罗夫耶夫、东盟记联主席德差勇、非洲记联主席阿卜杜瓦西德·奥都西勒、墨西哥头版俱乐部主席塞·路易斯·乌里韦等分别致辞。

根据《共识》，加强“一带一路”沿线及延伸国家记者组织间的交流合作，将促进各国新闻媒体、编辑记者间的沟通互鉴，促进各国人民间的友好往来。经过商定，决定建立“一带一路”记者组织论坛秘书处，设在中国记协，由中国记协国际部承担具体的工作。

2018“一带一路”记者组织论坛由中国记协主办、中央广播电视总台国际广播电台协办、中国传媒大学承办。

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