中国工艺美术大师12把紫砂壶献礼北大校庆

人民网讯 6月19日，由北京大学出版社、北京大学中国诗歌研究院、“北大博雅讲坛”联合主办的“北大博雅讲坛第132期——中国工艺美术大师李昌鸿、沈蘧华夫妇作品献礼北大校庆暨《紫砂品赏》新书发布会”在北京大学人文学苑举行。

北京大学中国诗歌研究院院长谢冕在致辞中表示，紫砂壶作为中国陶文化与茶文化相结合的产物，集聚中国传统文化之美。它的创始与兴盛，既是茶文化历史演变的必然，也极大推动了茶艺形式、品位、情趣的提高。

北京大学前校长、院士周其凤指出，在北大百廿年华诞之际，李昌鸿先生将精心制作的12把紫砂壶捐赠给北京大学，寄托着李昌鸿先生对北大青年学子的美好祝福。

李昌鸿先生希望通过此次捐赠与北大的青年学子共同探讨紫砂艺术的魅力所在，共同开启一段精彩的艺术文化之旅。他的新书《紫砂品赏》介绍了紫砂壶的历史、时代发展特点以及制作工艺，是李昌鸿先生几十年制陶生涯总结、传承与创新的结晶。

据了解，李昌鸿先生出生于江苏宜兴，后师从顾景舟大师，在国内紫砂界享有盛誉，其作品多次在国际上获得大奖。2006年，他被国家发展和改革委员会授予“中国工艺美术大师”荣誉称号。

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