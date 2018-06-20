习近平会见朝鲜劳动党委员长金正恩

新华社北京6月20日电（记者李忠发）中共中央总书记、国家主席习近平20日在钓鱼台国宾馆会见朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩。

仲夏的钓鱼台，草木葱郁、夏花绚烂。两党两国最高领导人在亲切友好的气氛中共品香茗、深入交谈。

习近平强调，金正恩委员长百日内三度来华同我举行会晤，双方共同开创了中朝高层交往的新历史。我们高兴地看到，中朝双方达成的重要共识正逐步得到落实，中朝友好合作关系焕发出新的生机活力，朝鲜半岛对话缓和势头得到了有力巩固，朝鲜劳动党新的战略路线推动朝鲜社会主义事业迈上了新征程。我相信，在中朝双方共同努力下，中朝关系一定能够更好造福两国和两国人民。在中朝和有关各方共同努力下，朝鲜半岛和东北亚地区一定会迎来和平、稳定、发展、繁荣的美好前景。

习近平指出，当前，中国特色社会主义进入了新时代，中国共产党和中国各族人民正紧密团结在党中央周围，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。中方愿同朝方互学互鉴、团结合作，共同开创两国社会主义事业更加美好的未来。

金正恩表示，当前朝中像一家人一样亲密友好、相互帮助，习近平总书记同志给予我们亲切感人的关爱与支持。此次对中国的访问，是进一步深化我同总书记同志的友谊和发展朝中关系的有利契机。我将同中国同志一道，竭尽全力把朝中关系提升到新高度，并为维护世界和地区和平稳定发挥应有的作用。相信在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导和习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中华民族伟大复兴的中国梦一定能顺利实现。

习近平总书记夫人彭丽媛、金正恩委员长夫人李雪主参加会见。

会见后，习近平总书记夫妇为金正恩委员长夫妇举行午宴。

当天，金正恩参观了中国农业科学院国家农业科技创新园和北京市轨道交通指挥中心。中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇陪同。

金正恩于20日结束访华离京回国。

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