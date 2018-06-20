澳大利亚中国总商会阿德莱德分会正式成立

澳大利亚中国总商会19日在南澳大利亚州（下称“南澳”）首府阿德莱德正式成立分会。这是继悉尼、墨尔本、珀斯和布里斯班后，该总商会在澳大利亚设立的第五家分会。

澳大利亚中国总商会会长陈怀宇（右三）、南澳州州长史蒂文·马歇尔（左三）和中国驻阿德莱德总领馆副总领事梅运才（左二）为阿德莱德分会成立揭牌。澳大利亚中国总商会供图。

中国驻阿德莱德总领馆副总领事梅运才、澳大利亚中国总商会会长陈怀宇、南澳州州长史蒂文·马歇尔及当地中外资企业和机构代表等200余名嘉宾共同出席了分会成立仪式。

陈怀宇在成立仪式上致辞说，澳大利亚中国总商会将以实际行动促进中澳经贸关系发展，积极融入当地社会并为当地作贡献。

梅运才在致辞中表示，中国驻阿德莱德总领馆将积极为中资企业在南澳发展消除障碍、拓宽渠道， 大力支持澳大利亚中国总商会阿德莱德分会在南澳的发展壮大，吸引更多中资企业到南澳投资。

马歇尔对澳大利亚中国总商会成立阿德莱德分会表示热烈欢迎。他在致辞中表示，中国是南澳最大的贸易合作伙伴，双方未来合作潜力巨大。

澳大利亚中国总商会是中国驻澳大利亚中资企业的联合组织，为非营利性社团，成立于2006年。其宗旨是为会员服务，维护会员的合法权益并促进会员间的交流合作，同时为中澳经济贸易关系的发展发挥桥梁和纽带作用。（记者 陈善辉）

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