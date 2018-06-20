俄罗斯宣布将对部分进口美国产品加征关税

俄罗斯经济发展部长奥列什金１９日宣布，鉴于美国实施的贸易保护措施将给俄方带来损失，俄方近期将对部分从美国进口的产品加征关税。

奥列什金当天在俄经济发展部的一份新闻公报中说，美方对包括俄罗斯在内的一些国家出口至美国的钢铁和铝产品加征关税，给俄方造成经济损失且美方拒绝进行赔偿。鉴于此，俄方准备近期对部分进口美国产品加征关税。

奥列什金强调，俄方此次只会对那些在俄市场上存在替代产品的进口美国产品加征关税，此举不会影响俄自身经济运行。征税详细清单将在数日内公布。

美国政府今年３月宣布，由于进口钢铁和铝产品危害美国“国家安全”，将对进口钢铝产品分别征收２５％和１０％的关税。关税措施正式生效后，欧盟和加拿大等多国已将美国此举诉诸世贸组织争端解决机制。

俄政府于５月底致函世贸组织表示，美方对俄出口到美国的钢铝产品加征关税，将使俄每年损失约５．３７６亿美元。（记者 栾海）

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