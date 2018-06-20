中国援助玻利维亚城市安全优贷项目举办媒体开放日活动

中国驻玻利维亚大使馆６月１９日在玻行政首都拉巴斯举办中国援玻城市安全优惠贷款项目一期媒体开放日活动。玻副总统加西亚、内政部长罗梅罗和警察总司令门多萨等出席了活动。

罗梅罗表示，玻城市安全项目技术设备达到国际领先水平，将有力助推玻警务科技化现代化建设，增强警方执法能力，这对维护市民安全意义重大。他说，玻方感谢中国使馆的大力支持和中国企业持之以恒的工作，愿同中方一起继续努力，进一步推动该项目高效顺利落实，使之成为中玻务实合作的新典范。

中国驻玻大使馆临时代办李建英表示，玻城市安全项目一期顺利实施是中玻务实合作全面健康持续发展的一个缩影。中国已成为玻第二大贸易伙伴、第一大融资提供国和最主要工程承包方，玻已成为中国在拉美重要互信合作伙伴之一。中玻务实合作完全基于平等互利原则，中方贷款、投资和援助从不附加任何政治条件，目的是推动当地经济社会发展，提高人民生活水平。

中国援玻利维亚城市安全优贷项目由中企承建，分为两期，旨在建立覆盖玻全国的城市安全等领域的指挥控制一体化系统。当天向媒体开放的是一期的指挥中心。（记者 张国英）

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