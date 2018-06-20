中国与比利时共同举办保护儿童权利会议

中国与比利时１９日在日内瓦人权理事会第３８次会议期间共同举办关于保护儿童权利问题的边会，围绕《儿童权利公约》执行情况、面临的主要挑战、如何收集相关数据等问题展开讨论。中方代表在会上介绍了中国在促进和保护儿童权利方面的政策主张及成功经验。

中方代表表示，中国政府高度重视促进和保护儿童权利事业，采取了一系列旨在保护儿童权利的立法和行政措施。中国重视儿童保护工作数据收集工作。２０１６年６月，国务院发布了《关于加强困境儿童保障工作的意见》，中国民政部、公安部、教育部在全国范围内联合开展了留守儿童摸底排查工作。

中方代表表示，中国将继续增加对儿童健康和教育的投入，健全儿童福利制度，完善相关立法，加强国际合作，力所能及地增加对最不发达国家的粮食、教育和医疗卫生等领域的援助，与国际社会一道，为确保实现儿童权利而共同努力。

中方代表还呼吁各国政府更加重视儿童保护和相关数据收集工作，搭建更多有效的国际合作平台。同时，发达国家以及跨国公司也应向发展中国家提供更多资金、技术等方面的支持。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团公使蒋端、比利时常驻日内瓦代表穆勒和多个国家的外交官员、非政府组织代表及专家学者与会。

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)