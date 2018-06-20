中美洲多国政府谴责美国强行分离移民儿童与父母的举措

中美洲多国政府近日发表声明，反对美国政府强行分离移民儿童与父母的举措。

危地马拉政府19日发布声明说，对于美国政府所谓的“零容忍”政策，危地马拉政府表示非常遗憾，同时也不可能接受上述移民政策。危地马拉呼吁美国重新考虑上述移民政策，切实保障危地马拉移民的基本人权。

洪都拉斯外交部18日致信美国国务卿蓬佩奥，对美国政府这一政策表示担忧。洪外交部表示，在美国的洪都拉斯移民中有大量未成年儿童，把他们强行和父母分开，将导致他们在异国他乡独自面对司法程序，这是不人道的做法，洪都拉斯政府有义务保护其移民的基本权益不受侵害。

萨尔瓦多政府18日表示，美国政府所谓的“零容忍”政策，将不可避免地给大量萨尔瓦多移民的未成年子女带来身体和精神上的双重伤害，萨尔瓦多政府呼吁美国政府将未成年人保护置于移民问题之上，不能以侵犯人权的方式粗暴解决移民问题。

根据美国司法部对非法入境者的“零容忍”政策，执法人员将关押成年非法入境者，其随行子女则会被送往福利院等待亲属接收。美国国土安全部15日公布的数据显示，执法人员在今年4月19日至5月31日抓捕非法入境者时，将1995名未成年人和其家人分离。（记者 许雷）

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