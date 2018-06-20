中国的改革开放 世界的繁荣发展

风雨砥砺，岁月如歌。40年前，改革开放这场革命之火在中国大地上燎原。40年来，中国共产党带领中国人民，再次以“敢教日月换新天”的革命勇气和“风物长宜放眼量”的国际胸怀，用勤劳和智慧使中国特色社会主义走进了新时代，把中国与世界的关系推入了新阶段。今天，站在改革开放40周年的历史节点上，面对“国际形势正发生的前所未有的历史大变局”，中国共产党和中国人民更加坚信，只有依靠这场革命的烈火，才能淬炼出一个富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，才能同各国人民一道锻造出一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的美好世界。从此意义上讲，中国正推动的这场伟大革命不仅属于中国，更属于世界，所有国家终将在中国改革开放的伟大历史进程中获益，将改革开放进行到底就是在履行中国造福世界的庄严承诺和历史使命。

第一，推动中国改革开放的历史进程将继续点燃发展中国家的未来。过去40年，中国之所以能够创造发展奇迹是因为中国“不唯上、不唯书、只唯实”，坚持在改革开放中探索适合自身发展的正确道路。中国的成功不断证明，在西方国家实现发展的道路之外，还有另一条或者更多的通向现代化的路径。虽然中国深知“削足适履”的痛苦，已明确宣示“不会‘输出’中国模式，也不会要求别国‘复制’中国的做法”，但是对仍在发展道路上艰辛探索的发展中国家而言，中国经验所具有的启迪性和鼓舞性意义不言而喻。未来，在中国共产党的领导下，中国可供发展中国家分享的发展经验将得到更加系统的总结，实践价值将得到更加有力的证明。正如中国第一次革命为世界被压迫民族和人民争取解放斗争所带来的鼓舞一样，作为中国第二次革命的改革开放将继续支撑他们坚定地走在自主发展的道路上。

第二，推动中国改革开放的历史进程将继续保持世界经济发展活力。40年来，中国的改革开放一直在为世界培育着无限潜力的商品市场，创造着无比庞大的就业岗位。据统计，中国已是世界120多个国家的最大贸易伙伴，对外投资已达1900亿美元，全球排名第二，中国经济对世界经济增长的贡献率已连续数年超过30％。当前，中国的改革正使中国的法律政策环境更加透明，行政环境更加高效，市场环境更加平等，知识产权得到更好保护。同时，中国还在以实际行动证明，中国这个开放的市场，让世界各国都能获得资金、技术、市场等发展资源。面对美国挥来的贸易保护主义“大棒”，中国始终以开放应对，谋求共赢结果，继续致力于发展更高层次的开放型经济，维护全球贸易和全球治理规则体系，展示了延续世界经济复苏势头的大局观和责任感。

第三，推动中国改革开放的历史进程将继续完善全球治理规则体系。在改革开放中，中国认清了和平发展、开放融通、变革创新的世界大势，不仅深化了对国内经济社会发展规律的认识，形成了“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，而且深化了自身同世界关系的认识，逐渐意识到全球治理的关键在于实现发展治理，核心在于理念的引领和规则的革新。正基于此认识，中国把推动构建新型国际关系和人类命运共同体作为开展中国特色大国外交的基本方向，并在实践中将组建亚洲基础设施投资银行、建设“一带一路”等作为优化全球治理模式的中国方案。可以预见，深入推进改革开放，将赋予中国更多的资源、更强的能力，必将为完善全球治理规则体系注入新活力，带来新气象，使之不断朝公正合理的方向发展，为各国贡献一个更为优质的发展环境。

习近平总书记指出，“中国进行改革开放，顺应了中国人民要发展、要创新、要美好生活的历史要求，契合了世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流”。未来，在中国共产党的领导下，中国改革开放的历史进程将继续向前，并向世人证明，中国的发展一定会给世界带来繁荣发展，值得点赞，值得期待。（季思 中共中央对外联络部研究室）

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