中国—中东欧企业合作添平台

近日，由工信部批准设立的中国—中东欧（沧州）中小企业合作区正式揭牌。该合作区的设立为中国与中东欧国家的中小企业增添了合作对接的平台。

据介绍，合作区位于沧州渤海新区，规划面积36.75平方公里，拓展区规划面积268平方公里。目前，合作区已落地和签约的中东欧企业40余家，总投资超300亿元，并在教育、文化、贸易等多领域形成了广泛合作。

中捷产业园区管委会主任熊俊杰表示，目前，合作区已确定了“一区三园”发展格局，以此加强与以中东欧国家为重点的欧洲各国在现代科技与服务、通用航空、高端制造、绿色农产品等领域的合作。同时，合作区将成立中东欧中小企业联合会，建设国际服务中心、中东欧国家商务中心及商品交易中心，为入驻合作区的中小企业提供优质服务。

对于合作区的成立，斯洛伐克中国商务中心副总经理伊万·迪丹诺维奇说，“合作区为我们搭建了优质的发展平台，也为我们架起了与中国众多中小企业对接合作的桥梁。通过这一平台，我们既可以实现快速拎包入驻，在最短的时间内投产运营，也可以利用合作区内的研发平台进行科研创新，并就地孵化，还可以将自己的产品面向全中国市场进行展销，不断提升我们的品牌影响力和知名度。”

“合作区的成立对我们这样的中小企业来说是个好消息。”位于合作区的河北乡谣乳业有限公司总经理杨俊宝对记者说，他们的产品在天津、山东等10个省市以及天猫、京东等电商平台上都有销售，年销售额约1亿元。借助合作区这一平台，接下来，杨俊宝打算与保加利亚的有关企业合作，进一步研发、改进酸奶工艺，推动更多、更好的产品走向市场。

外交部中国—中东欧国家合作事务特别代表霍玉珍指出，中小企业是中国和中东欧国家各自实体经济的重要组成部分，同时也是活跃经济、促进百姓就业的重要倚靠。中国与中东欧国家的中小企业优势互补明显，双方开展合作既可以促进产业对接，增强各自在全球产业链中的定位，进而带动本国经济发展，还可以从形式到内容进一步提升“16+1合作”的广度、深度，实现互利共赢、一举多得。

“预计未来5年，中国进口商品将超8万亿美元、吸收外来投资达到6000亿美元、对外投资达到7500亿美元，这将为中国与中东欧中小企业发展带来巨大的商机和广阔的发展空间。”工信部中小企业局副局长叶定达表示，将支持合作区不断深化与中东欧国家的合作交流机制，进一步完善中小企业服务体系，优化创业创新环境，积极培育新技术、新产业、新业态，努力把合作区打造成为中国—中东欧中小企业务实合作的新亮点。（记者 邱海峰）

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