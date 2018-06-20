国家外汇局新闻发言人表示 跨境资金流动形势保持基本稳定

本报北京6月19日电 （记者王观）国家外汇管理局新闻发言人19日表示，当前我国跨境资金流动形势保持基本稳定。

数据显示，5月份，银行结售汇顺差194亿美元，主要是企业、个人在汇率预期平稳环境下，自主调节境内本外币资产的结果；境内企业等非银行部门涉外收支逆差74亿美元，较4月份缩小26%，其中涉外外汇收支顺差26亿美元，处于相对平衡状态。5月份外汇储备余额下降142亿美元，主要受非美元货币相对美元下跌以及资产价格总体上涨的综合影响，国内外汇市场延续平稳运行态势。

主要渠道的跨境资金流动平稳增长、总体平衡。

一方面，货物贸易依然是跨境资金净流入和外汇供给的主要渠道，5月份银行代客货物贸易（海关统计口径）涉外收支顺差环比增长42%，银行代客货物贸易结售汇顺差环比增长32%。同时，境内企业等非银行部门的直接投资、证券投资项下涉外收支和结售汇均延续顺差。另一方面，季节性因素导致企业投资收益购汇和个人购汇环比有所增加。5月份，投资收益项下购汇近70亿美元，较4月增长98%；个人购汇环比略增2%，同比下降10%。此外，当前企业的汇率避险意识增强，5月份远期结汇和售汇签约额环比分别增长5%和22%，同比增加1.3倍和2倍。银行远期结售汇顺差17亿美元，显示企业汇率预期总体稳定。

该发言人说，5月份以来，国际金融市场延续波动走势，部分新兴经济体面临资本外流和货币贬值压力。我国经济继续保持总体平稳、稳中向好发展态势，有效稳定了市场预期，应对了外部环境的变化，为我国外汇市场平稳运行提供了根本保障。

《 人民日报 》（ 2018年06月20日 10 版）

(责编：温庆(实习生)、樊海旭)