体验中华传统文化之旅

“长亭外，古道边，芳草碧连天……”在离别的歌声中，学员们用最真挚的歌词和情感表达了此时的心情。6月16日，由泰国东方大学孔子学院和中国温州医科大学联合举办的第八届“中华养生之旅”赴华团圆满落下帷幕。

结业仪式上，学员们轮流畅谈这半个月来的所学所得思所感，已过不惑之年的威拉瓦先生用不太熟练的汉语激动地说，“很高兴看到了什么是大美中国，和我想象中的完全不一样”，来自翁差瓦拉昆大学的诗丽叻用一幅亲手书写的“业精于勤我爱温州”书法作品总结养生之旅的心得收获。14天的养生之旅中，主办方为学员们精心安排了中医养生讲座、野外中草药采集、针灸推拿操练、中华气功养生保健、温州非物质文化遗产体验等丰富的课程，通过理论与实践体验，学员们深刻感受到了中华“天人相应，身心供养”的养生精髓，并深深地喜欢上了中医。

在探访江南养生福地丽水期间，学员们走进丽水中医院交流学习，在陈礼平副院长的介绍下，学员们被“治未病”知识深深吸引。“治未病”源自《黄帝内经》，经唐代名医孙思邈发展成为“上工治未病 中工治欲病 下工治已病”理论，是中医的核心理念之一，具有“未病养生防病于先、欲病施治防微杜渐和已病早治防止传变的作用”。来自宋卡医院的医生素威表示，他觉得治未病理论不仅对慢性病和亚健康的防治具有积极的作用，而且对于提高人类健康发展有非常好的指导意义。学员们听后深受启发，不禁对几千年前中国的医者智慧心生敬佩。

来自泰国科学技术研究所、东方大学、清迈大学、华侨崇圣大学等12家单位的15位专家学者参加了此次的“中华养生之旅”赴华团。“中华养生之旅”赴华团于2011年首次推出以来已成功举办了8届，已成为泰国东方大学孔子学院中泰文化交流的的特色项目之一，受到了泰国教育、医疗、卫生等行业专家学者的热烈欢迎。

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