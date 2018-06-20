阿尔及利亚中国公民遭劫遇害案告破

阿尔及利亚“６·１０中国公民遭劫遇害案”告破，两名主要嫌疑人被抓获，另有一人在逃。

中国驻阿尔及利亚大使馆官网１９日发布消息说，阿国家警察总局局长哈米勒１８日约见中国驻阿尔及利亚大使杨广玉，通报“６·１０中国公民遭劫遇害案”处理进展情况。哈米勒说，该案两名主要嫌疑人已被抓获，第３名嫌疑人虽在逃但已被警方锁定，警方将尽快将其缉拿归案。

哈米勒表示，阿警方对此案高度重视，案发后第一时间增派警力全力搜捕凶手，案发当晚８时即抓获一名嫌疑人。目前落网的两人已被移交阿司法机关。

他表示阿警方有能力维护好社会治安，将进一步采取措施确保在阿中国公民的人身和财产安全。

杨广玉感谢阿警方对中国公民遇害案的重视，赞赏阿警方在办案过程中体现出的能力和效率。他希望阿警方继续追捕凶手，同时切实采取有力措施保护在阿中国公民的人身和财产安全。

６月１０日，一名中资公司员工在阿首都阿尔及尔当地华人聚居区街头遭歹徒持刀抢劫遇害身亡。（新华社记者 黄灵）

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)