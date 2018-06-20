澳大利亚总理演讲对华“释放善意” 被指有所保留和不情愿

【环球时报驻澳大利亚特派记者 李锋 刘天亮】澳大利亚中国工商业委员会6月19日在澳大利亚首都堪培拉议会大厦举行联谊日，包括澳总理特恩布尔、外长毕晓普和贸易部长乔博等在内的200多名政府官员和商界人士参加了当天的活动。在中澳关系因澳国内炒作“中国渗透论”而恶化的背景下，这一活动引发高度关注。

堪培拉联谊日是澳中工商业委员会每年一度的重大活动，旨在为澳大利亚企业与政府高层代表就澳中关系相关问题交换意见提供交流机会和平台。 澳大利亚总理特恩布尔19日在主旨演讲中表示，澳中两国商界人士和120万澳大利亚华人为牢固的澳中关系作出了重大贡献。他认为，澳中两国有着广泛而深厚的历史和人文交往，两国都致力于自由贸易和市场经济，澳中的未来是乐观的。

“今年是澳中建交46周年，澳中在国际多边场合和两国政府层面已经建立了许多卓有成效的交流机制，共同应对气候变化、跨国犯罪、网络安全等国际和两国共同关心的议题”，澳大利亚外长毕晓普说，与此同时，两国间活跃的地方政府交流同样为加强澳中人文纽带发挥了重要作用。

澳媒分析认为，澳总理和外长的讲话是在向中方释放缓和关系的明确信息，对此特恩布尔并不否认。而对于两国关系恶化的原因，这位曾经以一句“澳大利亚人民站起来了”就把中澳关系推至悬崖边缘的澳大利亚最高行政领导人，一脚把球踢给了澳大利亚媒体和反对党。

“媒体报道和有些政客的话有时候比事实要负面得多”，特恩布尔说，重要的是不要被媒体和政治评论分散注意力，他们往往是为了强调差异和摩擦。毕晓普也不失时机地表示，没有两个国家在外交政策的每一个方面都能达成一致，我们正与中国就国际经济秩序密切合作。

有分析认为，虽然特恩布尔借机向中方释放善意，但这种善意是有保留的，是不情愿的。例如，他在19日的发言中一再强调“相互尊重”是发展中澳关系的关键所在，而且提到“相互尊重”时刻意放慢语速，提高嗓门，给人感觉好像是因为中国“不尊重”澳大利亚，才导致两国关系恶化。

《澳大利亚金融评论报》19日称，特恩布尔的发言与中国驻澳大使成竞业当天的发言形成鲜明对比，中国大使在发言中严厉批评澳政府，并反驳那些称中国援助南太国家致使其陷入债务陷阱的说法是“荒谬的”。“双方的演讲都备受关注，让外界了解了两国政府如何看待目前的关系紧张。”

“中国大使呼吁澳大利亚抛弃冷战思维”，美国《华盛顿邮报》19日引述成竞业的话称，为了保持中澳两国关系持续健康发展，双方需要更多交流和包容，不断减少偏见和偏执。“我们需要多从积极角度看待彼此的发展和政策意图，不断克服冷战思维。我们需要建立更多互信，不断缩小误解。我们需要在两国之间建立更多的纽带，而不是藩篱。我们需要尊重彼此的核心利益和重大关切，妥善管控分歧。”

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