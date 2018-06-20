游戏瘾被世卫组织列为疾病 医学界看法不一

世界卫生组织17日发布最新版《国际疾病分类》，把“游戏障碍”、即通常所说的游戏成瘾列为疾病。

【是“病”】

根据世卫组织的定义，游戏障碍是一种游戏行为模式，包括玩数码游戏或视频游戏，特点是对玩游戏失去控制力，日益沉溺于游戏，以至于其它兴趣和日常活动都须让位于游戏，即使出现负面后果，仍然继续玩游戏或不断升级。

世卫组织说，游戏障碍有持续性和反复性，可对个人、家庭、社会、教育、职业及其他重要功能性领域造成重大损害。

就把游戏障碍列为疾病的原因，世卫组织先前说，这一认定依据对现有证据的复核，反映编写新版《国际疾病分类》过程中不同学科和地域专家所达成的共识，将促使卫生专业人员更加关注这类障碍的发生风险以及相关预防和治疗措施。

《国际疾病分类》现阶段涵盖5.5万种损伤、疾病和死亡原因，是确定全球卫生趋势和统计数据的基础，在世卫组织各成员中使用，同时被保险商用作赔付依据。

最新版《国际疾病分类》将交由2019年5月举行的世界卫生大会讨论，有望2022年1月1日生效。

【分歧】

医学界对游戏障碍被列为疾病看法不一。支持方认为，这对迅速判定游戏上瘾至关重要，因为玩游戏上瘾的通常是青少年，不会主动寻求医疗帮助。英国精神病学会行为成瘾部门发言人亨丽埃塔·鲍登—琼斯说：“一些家长心急如焚，不仅因为他们的孩子（因为打游戏而）不上学，而且整个家庭因此支离破碎。”

她说，治疗游戏瘾的最佳方式通常是心理疗法，某些药物可能也有效。

英国诺丁汉特伦特大学行为成瘾问题专家马克·格里菲思研究游戏障碍30年。他告诉美联社记者，从心理角度看，玩电子游戏就是一种赌博。把游戏障碍列为疾病，有助于正式确认这一问题并强化治疗措施。

英国心理学会发言人钱德拉·萨克塞纳则认为，玩游戏的人中，仅少数会发展到游戏障碍所定义的程度，把它列入《国际疾病分类》可能引发家长不必要的忧虑。

世卫组织解释，判断是否成瘾，需要看是否对个人、家庭、社交等重要领域造成重大损害且这种行为模式明显持续至少12个月；研究表明，玩游戏的人中，只有一小部分人受游戏障碍影响。

不过，世卫组织提醒，游戏玩家应该警惕耗费在游戏上的时间，特别是当玩游戏而无暇顾及其它日常活动时；还应警惕玩游戏在身心健康和社交方面引发的所有变化。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)