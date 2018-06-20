特朗普或下月北约峰会召开前在维也纳会晤普京

美国总统唐纳德·特朗普可能在7月访问欧洲期间会晤俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，地点可能是奥地利首都维也纳。

两名消息人士18日告诉路透社，会晤可能安排在7月11日至12日在比利时布鲁塞尔举行的北大西洋公约组织峰会之前。特朗普预计将出席北约峰会，他的欧洲行程还包括英国。

法新社报道，俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫18日与美国国务卿迈克·蓬佩奥通电话，讨论了俄美近期“政治接触安排”。

特朗普15日告诉媒体记者，可能与普京在今年夏天会晤。本月8日前往加拿大参加七国集团峰会前，他提议七国集团允许俄罗斯回归集团。

部分七国集团成员国领导人反对这一提议。七国集团成员包括美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大和日本，1997年因俄罗斯加入而变为八国集团。2014年乌克兰危机爆发后，原七国集团成员拒绝以八国集团形式举行会议，并重新举办七国集团峰会。

普京10日回应，说只要美方做好准备，他愿尽快会晤特朗普。

俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫9日证实，普京和特朗普最近一次通话时讨论了把两人会晤地点安排在维也纳的可能性。

特朗普与普京上一次见面是去年11月在越南岘港举行的亚太经济合作组织第二十五次领导人非正式会议期间。当时两人“多次接触”，“短暂交换看法”。

特朗普多次表达改善美俄关系意愿，遭美国国内多方人士反对。美司法部特别检察官罗伯特·米勒正就特朗普2016年总统竞选团队是否与俄罗斯串谋以及特朗普是否妨碍司法展开“通俄”调查。白宫和俄方均否认相关指认。（海洋）【新华社微特稿】

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