新设备可在沙漠收集空气中的水

美国研究人员开发并测试了一种“吸水”设备，可仅利用太阳能，在沙漠中收集空气中的水。
美国加利福尼亚大学伯克利分校奥马尔·亚吉研究团队在新一期美国《科学进展》杂志上发表论文介绍，他们前往亚利桑那州的沙漠中实测了这种设备，并成功收集到了空气中的水。
据介绍，该设备使用了名为“金属有机框架”的固体多孔材料，这种由金属锆制成的材料极易吸收液体和气体，且能在被加热后迅速将它们释放。
实测中，设备里的“金属有机框架”在夜间吸收了空气中的水，并在白天借助太阳能加热，将水排放到特定容器中。
研究人员说，每千克锆基“金属有机框架”有望每天收集200毫升水，但由于金属锆成本较高，他们又利用金属铝开发出了铝基“金属有机框架”，不仅成本大幅降低，吸水能力还更强，有望实现每千克材料每天收集400毫升水。
研究人员计划今年晚些时候到更干燥的地区测试这种铝基集水设备。
（本栏稿件均据新华社电）
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