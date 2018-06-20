骑行，时尚生活新符号

在比利时举行的周末无车日活动中，民众纷纷骑自行车出行。

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为增强民众环保意识，鼓励自行车出行，墨西哥首都墨西哥城的骑行者摆出自行车图案。

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印度首都新德里的骑行者迎接首个“世界自行车日”。

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今年6月3日是联合国确定的首个“世界自行车日”。联合国鼓励会员国在跨领域发展战略中特别关注自行车，并将自行车纳入国际、区域、国家等各级发展政策和方案。许多国家纷纷确立规章、加强管理，保障骑行安全，倡导自行车出行。

联合国推广绿色出行

第七十二届联合国大会全体会议于4月中旬举行，此次全体会议主题为：“体育促进发展与和平：通过体育和奥林匹克理想建立一个和平的更美好的世界”。一项由白俄罗斯、厄瓜多尔、俄罗斯、塔吉克斯坦、土耳其、土库曼斯坦和越南提交的“世界自行车日”决议草案获得顺利通过，确定将每年的6月3日设定为“世界自行车日”。

根据决议，联合国鼓励会员国在跨领域发展战略中特别关注自行车，希望各会员国加强道路安全，制定专门的政策和措施，积极保护和促进路人和骑行人的安全，取得更广泛的健康成果。此外，联合国还鼓励会员国以自行车为推动力，举办自行车骑行活动，营造自行车文化，促进可持续发展，加强儿童和青少年的体育教育，促进社会包容与和平。

“自行车是可持续交通的象征，不仅可以传播促进可持续消费和生产的正面信息，对改善气候也有积极的作用。”联合国第七十二届联大主席新闻发言人布伦登·瓦尔玛向本报记者表示，“在发展低碳经济的时代背景下，设立‘世界自行车日’符合当今国际社会发展的趋势。”瓦尔玛说，联合国2030可持续发展议程、气候变化《巴黎协定》等都要求开展绿色出行，降低碳排放，为人们提供更好的生活和工作环境。

“自行车已经使用了两个世纪，是一种简单、经济、可靠、清洁和可持续的交通工具”，瓦尔玛告诉记者，自行车不仅是运输的手段，也是获得教育、体育和保健的途径。自行车和骑行者之间的协同增效作用明显，还可培育创造力，增加社会参与度，让骑行者直接地获得环境保护和环境管理意识，增强身心健康。

创造欧洲经济新的增长点

自世界上第一辆自行车在法国诞生以来，欧洲与自行车的渊源已延续了约两百年。经历上世纪五六十年代的短暂低潮后，自行车再次风靡欧洲各国。特别是近年来，随着人们健康、环保、安全出行等意识不断提高，自行车已成为许多欧洲家庭必不可少的一部分。

2017年，丹麦哥本哈根设计公司根据城市自行车文化、设施建设、普及度、安全性等参数，公布了世界自行车友好城市指数，排名前20名的城市有18个来自欧洲，其中丹麦的哥本哈根、荷兰的乌特勒支和阿姆斯特丹位列前三。

据欧洲自行车联盟统计，目前，欧洲每天自行车骑行数达到1.6亿人次，预计到2030年这一数字将达到2.4亿。其中荷兰、匈牙利和丹麦的骑行比例最高，分别达26%、19%和16%，这3个国家的部分城市骑行比例甚至接近40%。

在欧洲，自行车绝不仅仅是一种短途交通工具，更已融入人们生活的方方面面，成为健身、社交、时尚等各种场合的新元素，逐渐演变成代表欧洲独特生活方式和生活态度的一个符号。除了给人们带来生活便利和乐趣外，自行车还为欧洲创造了可观的经济效益。据欧洲自行车联盟统计，自行车行业每年可为欧盟国家直接和间接创造超过5000亿欧元产值以及超过65万个就业岗位。骑行游更是成为欧洲旅游业新的行业增长点。目前，欧盟国家自行车骑行游每年达到23亿人次，带来逾440亿欧元的利润。

自行车产业离不开政府层面的支持。长期以来，欧盟都将推广自行车作为发展低碳经济、建设智慧城市等计划中重要的组成部分。2014—2020年度欧盟长期预算中，对自行车相关计划的资金支持总额达15亿欧元。预计到2030年，这一数字将增加到60亿欧元。此外，欧盟还积极推动欧洲自行车路网建设，预计到2020年，将建成覆盖整个欧盟国家、由17条线路组成、总里程达7万多公里的自行车道路网。

多管齐下保障使用安全

走在布鲁塞尔、阿姆斯特丹等欧洲主要城市的街道上，自行车的数量虽然庞大，却并不觉得杂乱无序。这得益于各国政府在自行车发展过程中管理手段的不断更新和加强。目前，欧盟超过半数的成员已制定了符合本国国情的自行车发展战略，有效地规范了自行车的使用和行业发展。

荷兰是世界上自行车人均拥有量最多的国家，政府每年投入数亿欧元用于改善道路、修建大型自行车停车场等基础设施。丹麦政府于2014年出台名为“骑行丹麦”的自行车发展规划，通过解决民众出行安全、停车难等问题，吸引越来越多的人加入骑行队伍。欧洲自行车联盟市场发展专员凯文·梅恩对记者表示：“自行车的发展不能忽视对公共空间的尊重和保护，不能以影响行人等其他人群权益为代价。只有保持良好的形象，才能促进行业的健康发展。”

据统计，安全问题是限制自行车使用人群增加的主要因素之一。欧洲自行车联盟的研究数据显示，当前欧洲境内自行车交通事故死亡率占总体交通事故死亡率的8.3%。瓦尔玛表示，联合国鼓励会员国提高道路安全水平，要求各国政府把各种出行方式的交通权利统筹兼顾。

为强化骑行安全，欧盟委员会早在2006年就制定了一系列自行车生产方面的规定，如要求车铃效果必须达到一定的可听范围，车尾部必须加装红色反光灯等。在使用方面，要求骑行者在非自行车道骑行时必须佩戴安全头盔，禁止酒驾和毒驾，不得进行可能影响自己或他人安全的驮载等。在欧盟统一标准的基础上，各国还根据自身情况对安全提出进一步要求。如荷兰、德国等还要求在脚蹬、车轮等处安装光线反射装置。在丹麦，小于6岁的儿童禁止骑车。在波兰，儿童必须通过自行车考试后才能上街骑行。

除规章制度外，欧洲各国还从基础设施建设入手保障安全。荷兰政府迄今已修建总长度超过3万公里的自行车专用道，人均自行车道路长度居世界首位。德国、法国、瑞士等欧盟国家则计划建造自行车高速公路。此外，加强对骑车人的教育也是各国普遍采取的安全措施之一。英国政府教育部门计划未来几年对10万名儿童进行自行车技能培训。在荷兰，自行车骑行课程属于小学必修课。在丹麦，安全骑行的相关课程会一直持续到高年级。

梅恩表示：“城市在制订自行车发展计划时，应从长远、全面的角度考量，特别是需要与自行车专业组织和机构进行沟通，使发展计划更加符合本地区实际需求。”

（本报纽约、布鲁塞尔电）

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《 人民日报 》（ 2018年06月20日 22 版）

(责编：冯人綦、曹昆)