日前，就在伦敦格伦费尔大楼火灾一周年之际，伦敦再次发生险情——一家位于伦敦市繁华商业区、毗邻海德公园的著名五星级酒店突发大火，超过20辆消防车和120多名消防员及时赶赴现场扑救，所幸没有造成人员伤亡。火灾频发，引起人们对英国消防安全监管机制的反思。

6月14日，位于伦敦肯辛顿区的24层住宅楼格伦费尔大楼笼罩在柔和的绿色灯光中，当地为伦敦格伦费尔大楼火灾遇难者举行周年祭。2017年6月14日凌晨，这里发生火灾，大火持续了近两天才被彻底扑灭，事件造成72人不幸罹难，这是英国自第二次世界大战以来最严重的一场火灾。

记者来到格伦费尔大楼前看到，大楼周身被密密麻麻的脚手架和白色塑料布包裹，像个被废弃的工地。一面围墙上画着一个大大的心形标志，标志里写着“格伦费尔”；墙上有遇难者亲人朋友的留言，诉说着他们的思念与痛苦，读来令人潸然泪下。

格伦费尔大楼火灾暴露出英国安全监管方面的诸多漏洞——火灾发生时，火势从底层蔓延到顶层仅仅用了十几分钟，许多高层住户无处逃生，惊慌中从高楼跳下……有调查报告称，2012年至2016年，格伦费尔大楼进行了一项翻修工程，在外墙加装了保温层。正是这一层以廉价、易燃的聚乙烯复合铝板制成的保温层，在火灾发生时成为大火肆虐的“助燃剂”。然而，无论是给塔楼加装保温层的建筑公司还是生产保温层的公司都在极力撇清责任。

更令许多英国人不安的是，目前全英约有4000栋类似的高层居民楼，许多高楼采用的外墙建筑材料、防火通道设计和格伦费尔大楼类似。火灾之后，英国政府承诺对类似高楼进行安全检修，但检修需要大笔资金，人们普遍质疑项目能否如约执行。

英国首相特雷莎·梅曾在格伦费尔大楼火灾发生数天后公开承诺，在3周内让受害者搬进新家。但现实是，大多数人的安置问题至今仍未得到解决。根据民间组织“格伦费尔援助”发布的数据，火灾发生后，有128位塔楼住户及周边住户被迫搬走。但直到今天，仍有23户住在宾馆、72户被安置在临时住所。一些受害者抱怨，他们长期挤在宾馆里，空间狭小，无法做饭，生活十分不便。

一年过去了，火灾调查进展缓慢。虽然事故发生后，有3名当地政府以及与大楼维护相关的官员引咎辞职，但火灾发生3个月后，有关公开质询的第一次听证会才最终举行；直到现在，“搜集证据”阶段仍在进行当中；追责问题更是进展缓慢。

一位遇难者家属说：“一年过去了，我们的伤痛仍在持续。我们的思念会直到永远，但不应用永远等待正义的到来。”正如英国广播公司在大火后发表的一篇评论中所言：“英国需要调查、反思的问题还有很多。”有些问题或许还需要一年时间才有望找到答案，而有些问题或许永远也无人应答。

（本报伦敦6月19日电）

《 人民日报 》（ 2018年06月20日 21 版）

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