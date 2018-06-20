澳大利亚中国工商业委员会6月19日在堪培拉议会大厦举行联谊日，包括澳总理特恩布尔、外长毕晓普和贸易部长乔博等在内的200多名政府官员和商界人士参加了当天的活动。

堪培拉联谊日是澳中工商业委员会每年一度的重大活动，旨在为澳大利亚企业与政府高层代表就澳中关系相关问题交换意见提供交流机会和平台。

澳中工商业委员会主席、维多利亚州前州长约翰·布伦比在致辞中表示，世界上没有别的国家实现过中国过去几十年中取得的成就——让亿万人民摆脱贫困， 同时以人类历史上前所未有的规模和速度奔向现代化。“自国际金融危机爆发以来，中国贡献了全球经济增长的近40%。目前，澳中两国之间的经贸额已经超过1800亿澳元（1澳元约合4.77元人民币），这是一项伟大成就。”

布伦比认为，“中国发展为澳提供了非比寻常的机遇，如果我们要最大限度地挖掘这一机遇，就需要将澳中关系建立在紧密和积极的基础之上。澳中工商业委员会愿意在维护和建设澳中关系方面发挥应有的作用”。

据悉，澳中工商业委员会将大力支持和参与11月在上海举行的中国国际进口博览会。此外，今年7月，澳中工商业委员会将在澳大利亚北领地首府达尔文主办关于“一带一路”倡议的大型论坛。布伦比告诉在场嘉宾，“一带一路”倡议是本地区增长的推动力量，为澳大利亚工商界创造了新的机会，并为经济欠发达地区带去了发展的良机。

特恩布尔在主旨演讲中表示，澳中两国商界人士和澳大利亚华人为牢固的澳中关系作出了重大贡献。他认为，澳中两国有着广泛而深厚的历史和人文交往，两国都致力于自由贸易和市场经济，澳中的未来是乐观的。

中国驻澳大利亚大使成竞业认为，自1972年建交以来，特别是进入新世纪以来，中澳两国之间在各领域的交往与合作都取得了巨大的进展，超出了许多人的期待，不仅有力促进了双方的经济增长，而且给两国人民带来了实实在在的利益。

“中澳两国同处一个地区，双方经济高度互补，发展潜力巨大，没有理由不搞好彼此关系，使之建立在互利互信的牢固基础之上”，成竞业说，“为此，我们需要更多交流和包容，尊重彼此的核心利益和重大关切，妥善管控分歧”。

（本报堪培拉6月19日电）

《 人民日报 》（ 2018年06月20日 03 版）

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