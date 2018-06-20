中华人民共和国和多民族玻利维亚国关于建立战略伙伴关系的联合声明

应中华人民共和国主席习近平邀请，多民族玻利维亚国总统胡安·埃沃·莫拉莱斯于2018年6月18日至19日对中华人民共和国进行国事访问。

访问期间，两国元首举行了深入友好、富有成果的会谈，就中玻关系、中拉关系及共同关心的国际和地区问题广泛交换意见，达成重要共识。

两国元首一致认为，建交33年来，中玻两国关系取得长足发展，在政治上互信，在经济上互补，在文明上互鉴，已成为南南合作中平等相待、团结互助的典范，具有越来越重要的战略意义。

政治上，高层往来频繁，互信巩固扩大，在国际和地区事务中配合密切。玻方赞赏中国坚持走和平发展道路，愿共同建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体。中国赞赏玻方推动的“美好生活”新理念相关原则，如互补互助、和睦相处、尊重地球母亲等。

经济上，互利共赢的贸易和投资成为两国关系的重要组成部分。双方根据各自生产结构和市场需求，促进双边贸易均衡稳定增长，尤其注重扩大高附加值的商品贸易。

文化上，交流互鉴持续深化，两国人民间相互了解和认知日增，友好理念深入人心。

基于两国和两国人民的根本利益，为推动双边关系全面健康稳定发展，两国元首一致认为有必要将中玻关系提升至更高水平，决定在相互尊重、平等互利的基础上建立战略伙伴关系。

一、双方同意进一步密切高层交往，促进政府部门、立法机构、政党、地方、社会组织等各领域、各层级交往。

二、双方重申相互尊重国家主权和领土完整，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和声援，坚定支持对方走符合本国国情的发展道路，通过对话方式解决所有悬而未决的问题。玻利维亚政府重申恪守一个中国政策，支持两岸关系和平发展和中国政府为实现统一所作努力。

三、双方愿发挥两国经贸混委会机制作用，促进贸易均衡增长和多元化，加强政策统筹协调，深挖贸易潜力，优化贸易结构，提高贸易投资便利化水平，进一步提升两国经贸合作水平。中方愿为玻产品进入中国市场提供便利，欢迎玻方出席2018年11月在上海举行的首届中国国际进口博览会。

四、双方愿推动玻农业和畜牧业发展及其加工业项目，以供应玻国内市场和出口至中国市场；同意推动农业技术创新交流合作，提高农业生产和加工能力。

五、双方愿结合各自国家发展战略，鼓励相互投资，促进经济社会可持续发展，增强企业间联系，在优先领域制订工业合作计划，以实现技术转让、充分利用生产资源。

六、双方愿继续加强金融、基础设施建设、矿业、农业等传统领域合作，进一步拓展在产能、天然气、冶金、钢铁、锂矿工业化、水电、制造业、信息技术、航空航天等领域合作。同时，推动水能、风能、太阳能及其它可再生能源投资项目。

七、双方愿继续深化在文化、教育、能源、新闻媒体、航空航天、医疗卫生、军事、体育、旅游等领域的人员交流和培训，增进相互了解，夯实两国友好的民意基础。

八、玻方对中国特色社会主义进入新时代并实现全部发展目标充满信心。中方高度评价多民族玻利维亚国政府和人民强化体制建设取得的显著成就。莫拉莱斯总统肯定中国支持玻方加快本国基础设施和地区能源一体化建设，以及对玻经济社会发展的帮助。中方愿继续为玻工业化进程、社会发展和民生改善提供力所能及的帮助。

九、中方对玻方愿尽快完成申请加入亚洲基础设施投资银行的手续表示肯定。

十、双方愿进一步采取有效措施和政策，便利和促进双方人员往来，为深化中玻各领域合作创造更有利的条件。中方赞赏玻方为中国公民赴玻作出的签证便利化安排。

十一、双方认为有必要加强在保护、保存、修复和传播物质和非物质文化遗产方面的合作，推动开展打击走私文物以及追索因盗窃、抢劫、倒卖和（或）因非法贸易而流失文物的行动。

十二、双方同意通过各自旅游部门和企业参加两国举办的旅游展会和文化活动推动双向旅游。

十三、双方确认将以最坚定的承诺落实2030年可持续发展议程，肯定中拉论坛作为推动中拉整体、平衡发展的对话机制所取得的成绩。

十四、中方表示重视玻方在拉美地区事务中发挥的积极作用，赞赏玻方在中拉论坛机制下为推动中拉关系发展所作贡献，支持玻方担任2019年拉共体轮值主席国，希望其履职成功。中方愿同包括玻利维亚在内的拉美各国进一步共同努力，推动中拉全面合作伙伴关系深入发展。

十五、玻方赞赏中方在拉美和加勒比地区事务中的建设性作用，强调愿进一步推动中拉论坛建设和中拉整体合作发展。

十六、双方一致同意，在共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路倡议框架下，加强政策协调和发展规划对接，深化各领域交流合作，促进双方可持续发展和共同繁荣。规划建设两洋铁路对于促进南美互联互通和地区经济发展以及南美与亚洲的经贸联系具有重要意义。

十七、双方重申维护国际和平与安全，支持和平解决争端，反对将使用武力和威胁使用武力作为解决冲突的手段，反对违反国际法强加单边强制措施。

十八、双方愿进一步密切在国际事务中的合作，加强在联合国、世贸组织等多边场合的协调与配合，共同维护《联合国宪章》宗旨和原则以及两国和广大发展中国家的共同利益，支持多边贸易体制，推动构建更公正、平等的国际经济秩序。中方肯定玻方自担任2017至2018年度联合国安理会非常任理事国以来，为维护国际和平与安全发挥的积极作用。

十九、双方一致认为应通过改革增强联合国安理会的权威和效率，提升发展中国家的代表性和发言权，认为安理会改革应通过充分、民主协商，凝聚共识，寻求全面解决方案，并达成最广泛一致。联合国安理会改革政府间谈判是联合国成员国讨论和解决理念分歧的唯一合法平台，愿就安理会改革问题继续保持沟通协调。

二十、玻利维亚从2018年4月17日起担任南美国家联盟轮值主席国。中方相信玻方能够克服挑战，引领南美国家联盟加强机制建设，推动地区一体化进程。

二十一、中方宣布将派团出席玻方于2018年7月举办的第二届文明古国论坛，并愿为玻方办会提供协助。

二十二、中方欢迎玻方防务和军队负责人出席2018年10月在中国举行的第四届中拉高级防务论坛。

莫拉莱斯总统对习近平主席以及中国政府和人民在访华期间给予的热情接待表示感谢，并邀请习近平主席在双方方便的时候访问玻利维亚。习近平主席对此表示感谢。

中华人民共和国 多民族玻利维亚国

主席 总统

2018年6月19日于北京

（新华社北京6月19日电）

《 人民日报 》（ 2018年06月20日 03 版）

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