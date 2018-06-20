“感知中国”活动在意举行

6月15日晚，“感知中国”意大利行活动开幕式暨国华九韵·中华文化雅集展演在罗马安东尼亚姆礼堂举行。中国国家新闻出版署署长、国家版权局局长庄荣文，中国驻意大利大使李瑞宇出席了开幕式，并与包括中国文化爱好者在内的数百名意大利各界人士、旅意华侨华人一同观看演出。

来自北京市爱莲舞蹈学校、中国广播民族乐团等机构的演员与多位知名艺术家，为观众献上舞蹈《龟兹乐舞》、民乐演奏《琵琶语》、京剧《太真外传》等一系列饱含中国传统文化深度的艺术节目。其中，舞蹈《枉凝眉》、中国民乐演奏的意大利名曲《今夜无人入睡》等节目令观众耳目一新，赢得热烈掌声。

“感知中国”意大利行活动还包括14日在威尼斯举办的“多彩中国——民族微型艺术国际大展”和“水乡遇见水城——中国古镇双面影像展”等活动。

（来源：新华社）

华人团队新药合成新突破

近日，国际著名刊物《自然通讯》在线发表了一项新药生物合成领域的原创突破性成果，该成果让临床上开发硫代羧酸药效团有了理论支持。

这项成果是“明星分子”强效抗生素平板霉素与平板素的前体硫代平板霉素和硫代平板素的生物合成机制，是华人科学家段燕文团队与美国斯克里普斯研究所化学系主任沈奔团队合作的“产物”。

平板霉素和平板素可有效抑制多种病源菌，且对哺乳动物细胞没有毒性，成药性极佳。它也是治疗糖尿病和肥胖等代谢性疾病的先导药物。不过，较低的生物利用度限制了平板素和平板霉素在临床上的应用。段燕文团队克服瓶颈，提高了单位产量，还利用生物合成大量获得起始原料优势。

这个团队由16人组成，全部为美国华裔科学家。目前，段燕文团队的研究课题已获得“高等学校学科创新引智计划”、国家重大新药创制专项、国家自然科学基金重点项目和美国国立卫生研究院项目等支持。

新西兰华人参与植树活动

日前，“百万棵树”植树活动在新西兰奥克兰市一公园举行。此次纪念活动既是为了庆祝毛利新年，也是政府和市议会植树计划的一部分。随着奥克兰市长种下第一棵树，植树活动正式拉开序幕。来自奥克兰华人协会、华人妇女协会以及华人退伍军人协会等近300名华人朋友也踊跃参加了植树活动。

据悉，种树活动是庆祝毛利新年的一个重要内容。每年的毛利新年，当地部落和议会都会组织植树，以示对生命的尊重。

当天，奥克兰华人协会会长洪巴里也带着100多名志愿者来到现场植树。洪老先生今年已经70多岁了，过去6年，他们已经种植了约2万棵树了。

参与植树活动的有近3/4的志愿者都是华人朋友。他们热情高涨，都表示很愿意做这样有意义的事。

（均据中新网）

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