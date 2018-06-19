中国农工民主党纪念改革开放40周年美术作品展开幕

人民网北京6月16日电 “美丽中国——中国农工民主党纪念改革开放40周年美术作品展” 16日在京开幕。

全国政协副主席、农工党中央常务副主席何维指出，举办本次展览正是为了纪念改革开放40周年，歌颂中国特色社会主义事业伟大成就，展示农工党与中国共产党风雨同舟、团结奋斗的光辉历程，营造团结奋进的浓厚氛围。

何维强调，希望书画院和广大书画艺术工作者以纪念改革开放40周年为契机，回首往昔、再踏征程，展示昂扬向上的精神状态和高超的文艺创作水平，做到胸中有大义、心里有人民、肩头有责任、笔下有乾坤，创作出更多弘扬主旋律、激发正能量、反映时代呼声、振奋民族精神、陶冶高尚情操的优秀作品，为中国特色社会主义文化事业繁荣发展做出积极贡献。

本次美术作品展由农工党中央办公厅、农工党中央文化体育工作委员会主办，农工党中央书画院筹办，得到来自全30个省级组织的农工党员书画艺术家和广大农工党员的积极响应、热情参与。

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