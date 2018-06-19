习近平同朝鲜劳动党委员长金正恩举行会谈

新华社北京6月19日电（记者 李忠发）中共中央总书记、国家主席习近平19日同当日抵京对中国进行访问的朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩举行会谈。两国领导人就当前中朝关系发展和朝鲜半岛局势坦诚深入交换了意见，一致表示要维护好、巩固好、发展好中朝关系，共同推动朝鲜半岛和平稳定面临的良好势头向前发展，为维护世界和地区和平稳定、繁荣发展作出积极贡献。

习近平指出，我们高兴地看到，金正恩委员长同志同特朗普总统在新加坡举行重要会晤，就实现半岛无核化、建立半岛持久和平机制达成原则共识，取得积极成果，中方对此高度评价。金正恩委员长同志专程来华访问，体现了对中朝两党两国战略沟通的高度重视，我对此高度评价。

习近平强调，在不到3个月时间内，我同委员长同志3次会晤，为两党两国关系发展指明了方向，开启了中朝关系发展新篇章。中国党和政府高度重视中朝友好合作关系，无论国际和地区形势如何变化，中国党和政府致力于巩固发展中朝关系的坚定立场不会变，中国人民对朝鲜人民的友好情谊不会变，中国对社会主义朝鲜的支持不会变。我愿同委员长同志一道，继续落实好双方达成的重要共识，推动中朝关系长期健康稳定发展，造福两国和两国人民。

习近平指出，今年是中国改革开放40周年。改革开放以来，中国人民立足国情、放眼世界，勇于自我革命、自我革新，探索出一条符合自身国情的发展道路。我们高兴地看到，朝鲜作出了将工作重心转向经济建设的重大决定，朝鲜社会主义事业发展进入新的历史阶段。我们支持朝鲜经济发展、民生改善，支持朝鲜走符合本国国情的发展道路。

金正恩表示非常高兴时隔不久再次见到习近平总书记。他强调，中国是我们伟大的友好邻邦，习近平总书记同志是我们非常尊敬和信赖的伟大领导人。感谢习近平总书记同志和中国党、政府、人民一直以来对我本人和朝鲜党、政府、人民的真挚友好情谊与宝贵支持。我将带领劳动党全体党员和朝鲜人民认真落实好我同总书记同志所达成的重要共识，把牢不可破的朝中关系提升到新的水平。

习近平指出，一段时间以来，在有关各方共同努力下，半岛问题重新回到对话协商解决的正确轨道，半岛形势朝着和平稳定的方向发展。金正恩委员长同志为实现半岛无核化、维护半岛和平作出了积极努力。这次朝美首脑举行会晤，迈出了半岛核问题政治解决进程的重要一步。希望朝美双方落实好首脑会晤成果，有关各方形成合力，共同推进半岛和平进程。中方将一如既往发挥建设性作用。

金正恩表示，前不久举行的朝美首脑会晤取得符合各方利益和国际社会期待的积极成果。如果双方能一步步扎实落实首脑会晤共识，朝鲜半岛无核化将打开新的重大局面。朝方感谢并高度评价中方在推动半岛无核化、维护半岛和平稳定方面发挥的重要作用，希望同中方及有关各方一道，推动构建朝鲜半岛持久牢固和平机制，为实现半岛持久和平共同努力。

会谈前，习近平总书记在人民大会堂北大厅为金正恩委员长举行欢迎仪式。

会谈后，习近平和夫人彭丽媛为金正恩和夫人李雪主举行欢迎宴会并共同观看演出。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强，中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁，国家副主席王岐山，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政法委书记郭声琨，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长黄坤明，中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇，国务委员兼外交部长王毅等参加有关活动。

朝鲜劳动党中央副委员长崔龙海，内阁总理朴凤柱，中央副委员长、国际部部长李洙墉，中央副委员长、统一战线部部长金英哲，中央副委员长、科教部部长朴泰成，人民武力相努光铁，外务相李勇浩等参加有关活动。

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