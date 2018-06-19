澳大利亚学者马克林：中国改革速度深度广度史无前例

图为：马克林在延安

人民网悉尼6月15日电 “百年之后再来回顾今天这段历史时，人们或许会把中国崛起视为这个时代最重要的历史现象。”澳大利亚格里菲斯大学荣誉教授马克林近日接受人民网专访时表示。

1964年，刚从剑桥大学毕业的25岁澳大利亚小伙马克林（Colin Mackerras）受邀北京外国语大学任教，至此开启了他与这个东方古国长达半个多世纪的深厚友谊。

50多年来，马克林潜心研究中国，领域包括中国少数民族、中国传统戏剧、中国在西方的形象以及澳中关系等。他还积极向世界，尤其是西方国家客观公正地介绍中国。如今，马克林已出版学术专著43部，代表作有《变化中的中国》《中国少数民族与全球化》和《1900—1949年中国的变化》等。特别值得一提的是，马克林教授的儿子斯蒂芬是中华人民共和国成立以来在中国出生的第一个澳大利亚公民。2014年，习近平主席在澳大利亚联邦议会大厦演讲中称赞马克林“为两国人民相知相亲搭建起一座桥梁”。

作为最早来华的西方学者之一，马克林见证了现代中国发展中的阵痛和腾飞。尤其是改革开放前后中国发生的巨大变化给他留下了十分深刻的印象。“如果要用三个词描述中国的改革开放，我想‘史无前例’、‘利国利民’和‘崛起之始’，”马克林这样说道。

马克林表示，改革开放促使中国经济、社会和文化发生巨大转变，而这种转变是史无前例的。或许在历史上有很多国家也曾经历过类似的改革，但是其改革速度、深度和广度都无法与中国相提并论。

马克林同时充分肯定了改革开放对中国和中国人民的深远裨益。他认为，食物衣着选择的多样化、国民受教育程度的提升以及儿童死亡率的降低都是人民的生活质量提升的强有力表现。而精神文化层面的提升，则体现在遍布城市和乡村的剧院剧场里。“国家大剧院、人民剧场”，说起这些他常去的文化艺术场所，马克林用流利的中文侃侃而谈起来。“现在，在中国的各大剧场里，我不仅能观看到中国的传统艺术表演，还能欣赏西方音乐和歌剧。部分西方媒体报道称，中国政府拒绝西方文化。而在我看来，事实恰恰相反，西方文化比以往任何时候都容易在中国传播。而这都是改革开放带给中国的影响。”

在马克林看来，正是得益于改革开放，中国正在以惊人的速度崛起。例如，中美之间的经济实力平衡已经被打破。中国经济的高速发展将使得中美之间的这种平衡一直呈现出动态变化。他预言道，“百年之后再来回顾今天这段历史时，人们或许会把中国崛起视为这个时代最重要的历史现象。”

在马克林看来，越来越开放的胸襟，越来越完善的制度正是中国国家自信心增强的最好体现，而这都始于1978年的那场伟大的变革。得益于改革开放，中国正在逐渐走向世界舞台的中心。马克林认为，由于当前中澳在经济、教育、文化等各个领域都有密切的合作，从长远角度看，中澳关系的未来必将是光明的。（王思禹）

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