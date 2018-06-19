习近平同玻利维亚总统莫拉莱斯举行会谈 两国元首一致决定建立中玻战略伙伴关系

国家主席习近平19日在人民大会堂同玻利维亚总统莫拉莱斯举行会谈。两国元首一致决定建立中玻战略伙伴关系，推动中玻关系在新的历史起点上实现更大发展。

习近平指出，中玻建交33年来，两国关系持续稳定发展，当前处于历史最好时期。中方赞赏玻方坚定奉行一个中国政策，积极响应“一带一路”倡议，大力推动深化中拉关系。我们愿同玻方一道，以两国建立战略伙伴关系为重要契机，不断深化各领域交流和合作，推动两国关系迈上新台阶、开辟新前景。

习近平强调，中玻要做政治互信的友好伙伴，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，加强各领域各层级往来。要做务实合作的发展伙伴，在“一带一路”框架内加强发展战略对接，共同打造投资、贸易、服务并举的合作新模式。中方对进口更多的玻利维亚特色农牧产品持开放态度。中玻都是文明古国，要做文明互鉴的亲近伙伴，探讨利用先人智慧更好应对当今问题。要做多边协作的战略伙伴，继续就联合国事务及可持续发展、气候变化等重大国际问题紧密协调立场，共同维护发展中国家的正当权益，共同建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，携手构建人类命运共同体。

莫拉莱斯表示，玻利维亚人民对中国深怀好感，钦佩中国的发展理念和成就，高度评价中国为世界和平与发展、为建设和谐的人类社会作出的重要贡献。中国支持和帮助玻利维亚经济社会发展从不附加政治条件，玻利维亚高度信任中国，愿意密切同中国的战略伙伴关系，共建“一带一路”，深化各领域务实合作，推动深化拉中合作关系，为世界的和平发展与公平正义作出更大贡献。

习近平指出，中拉合作的实质是南南合作，体现为相互帮助、相互支持、优势互补、合作共赢。中方一贯在平等互利、共同发展原则基础上推进同拉美国家合作，“一带一路”为中拉合作提供了新的平台。中方愿同玻方共同推动中拉全面合作伙伴关系持续稳步发展。

会谈后，两国元首共同签署了《中华人民共和国和多民族玻利维亚国关于建立战略伙伴关系的联合声明》，并共同见证了共建“一带一路”等双边合作文件的签署。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为莫拉莱斯举行欢迎仪式。杨洁篪、张春贤、王毅、何立峰、何维等参加。（记者 侯丽军）

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