中国驻澳大利亚大使：无论中国发展到什么程度都不会威胁谁

人民网堪培拉6月19日电 中国驻澳大利亚大使成竞业19日在澳出席澳大利亚中国工商委员会2018年堪培拉联谊日开幕式致辞中表示，无论中国发展到什么程度，都不会威胁谁。中国将始终是世界和平的建设者，全球发展的贡献者和国际秩序的维护者。

成竞业在致辞中表示，今年是中国改革开放40周年，在改革开放的进程中，中国与世界的互动融合日益加深和扩大。中国的发展得益于国际社会。另一方面，改革开放的中国也为世界作出重大贡献。

成竞业称，中国虽然已是世界第二大经济体，但依然是一个发展中国家。在致力于实现国家未来发展的进程中，中国人民将继续与世界同行，为人类作出更大贡献。中国将坚定不移走和平发展道路，积极发展全球伙伴关系，坚定支持多边主义，积极参与推动全球治理体系变革，推动构建人类命运共同体。

成竞业指出，今年联谊日的主题是加强两国人文交流，重视服务贸易。而服务贸易需要加深双方的关系和相互理解。他认为在当前两国关系状况下是非常有意义的。中澳两国同处一个地区，双方经济高度互补，拥有许多共同利益，两国关系发展潜力巨大，包括服务贸易。两国都主张自由贸易，都支持开放经济。没有理由不搞好彼此关系，使之建立在互利互信的牢固基础之上。

成竞业还提到，为了扫除两国关系的乌云和使其实现持续健康发展，需要更多交流和包容，不断减少偏见和偏执；需要多从积极角度看待彼此的发展和政策意图，不断克服冷战思维；需要建立更多互信，不断缩小误解；需要在两国之间建立更多的纽带，而不是藩篱；需要尊重彼此的核心利益和重大关切，妥善管控分歧。

成竞业强调，无论中国发展到什么程度，都不会威胁谁，都不会颠覆现行国际体系，都不会谋求建立势力范围。中国将始终是世界和平的建设者，全球发展的贡献者和国际秩序的维护者。最后他说，工商界是推动中澳两国关系的重要力量。他希望并相信此次联谊能够为深化两国的务实合作和增进双方的政治互信起到积极的影响。（王泉骄）

(责编：徐祥丽、杨牧)