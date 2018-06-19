英国成功完成机器人辅助眼部手术试验 

英国牛津大学１８日发布消息说，该校一个团队在新型医疗机器人设备辅助下为多名病患高效完成了眼部手术，证明相关技术能安全、可靠地应用在这类对精确度要求极高的手术中。

在这项牛津大学研究人员开展的临床试验中，共有１２名病患接受了手术，移除眼球背面一层膜。其中半数人的手术是在荷兰一家公司研发的机器人外科手术系统辅助下完成，另一半则采用传统方式。在试验的第二阶段，团队还利用机器人把非常细微的针插入３名黄斑变性患者的视网膜下以消解其中淤血，这些病患在手术后视力都有所改善。

领衔这项研究的牛津大学教授罗伯特·麦克拉伦说，这对需要精准和高技术操作的手术而言是一个很大的飞跃，未来利用机器人技术能够极大地提升这类手术的质量和安全性。

据麦克拉伦介绍，团队下一步将利用这套机器人手术系统以“微创”形式在视网膜上开展基因疗法。

这项临床试验的结果已发表在英国期刊《自然·生物医学工程》上。（记者 张家伟）

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