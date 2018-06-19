新时代“迈向善治的公共政策”

人民网北京6月19日电（樊海旭） 6月15日-6月17日，第九届中美公共管理国际学术研讨会在中国人民大学举行，本届会议的主题是“迈向善治的公共政策”。来自美国、新加坡以及港澳台等地公共管理领域的350余名专家、学者、在校师生参加会议。

6月16日上午，研讨会开幕式在中国人民大学逸夫中心第一报告厅召开。中国人民大学党委副书记郑水泉在致辞中指出，中国人民大学建校80多年来，与党和国家发展同呼吸、共命运，始终奋进在时代前列，被誉为“中国人文社会科学高等教育领域的一面旗帜”。他表示，中国人民大学公共管理学院的公共管理学科是“双一流”建设和“A+”学科,为党和国家建言献策负有义不容辞的责任与使命。

中国机构编制管理研究会会长黄文平在致辞中表示，本届国际学术研讨会从国内外的角度探讨“善治的公共政策”，主题鲜明、内容丰富、形式多样，体现了开创性、共享性，将有利促进理论研讨、政策交流、学科建设和人才培养。

美国公共行政学会前主席、科罗拉多州立大学Mary E.Guy在致辞中提出两点期待，一是期待在公共管理领域建立更广泛、更具影响力的国际学术协会；一是希望本届研讨会更加关注公共政策的质量，即通过制定和实施什么样的公共政策以便让人民过上更美好的生活。

中国行政管理学会执行副会长兼秘书长鲍静认为，当前全球治理体制变革处在历史转折点上，加强全球治理、推进全球治理体制变革，已是大势所趋。本次会议以“善治”为主题，在不同国家和地区之间探讨公共政策具有重要意义。

中国人事科学院院长余兴安表示，随着科技进步，当今包括中国、美国在内的国家和地区，都面临着大的变革，寻求应对变革的措施，比任何时期更加迫切。他认为，本届研讨会可以从提供基层公共管理与服务者及接受公共管理与服务者的角度展开充分交流。

全国公共管理学科评议组组长、清华大学公共管理学院院长薛澜、美国罗格斯大学公共管理学院院长Charles Menifield等嘉宾均对此次会议的召开给予厚望，希望与会者能够开展更为充分的交流，共同推进全球范围内公共管理和公共政策方面的研究。

中美公共管理国际学术研讨会自2002年举办第一届以来，不仅是中美公共管理领域学术交流的重要平台，也是国内公共管理领域参会人数最多、层次最高的学术会议。16年来，共举办了九届。

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